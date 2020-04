Anticipazioni Uomini e Donne, 23 aprile: “Le nostre labbra si avvicinano”

Puntata 23 aprile 2020 Uomini e Donne oggi, le anticipazioni per Gemma e Giovanna: cosa succederà oggi?

Uomini e Donne è tornato a intrattenerci in questi pomeriggi di quarantena e il nuovo format di corteggiamento con le parole sta ottenendo risultati altalenanti. Se le prime puntata con Gemma hanno ottenuto un boom, ieri la puntata incentrata su Giovanna, Sammy e Alessandro ha ricevuto una frenata. Oggi le anticipazioni del programma di Maria De Filippi sono molto curiose. Pubblicate in streaming sul portale di Witty TV le vediamo insieme.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e i messaggi passionali di Cuore di Poeta

Le anticipazioni riguardano Gemma Galgani, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. La dama di Torino sta sentendo diversi corteggiatori tramite le parole. C’è Occhi Blu che sta continuando con una corte sfrenata e oggi nella puntata in onda su Canale 5 sentiremo per la prima volta la sua voce. Cuore di Poeta, altro corteggiatore virtuale invece lascerà la Galgani senza parole per una serie di messaggi molto estremi e quasi bollenti. Tra baci teneri e supposte e immaginate notti d’amore. Come reagirà Gemma a queste parole? Tina Cipollari, come vediamo dalle anticipazioni, sarà in lacrime, ma dal ridere. E istigherà come al solito la donna a rispondere a tono. La Galgani però non ha certo bisogno di essere imbeccata e, non sappiamo per quale dei suoi corteggiatori virtuali, ma salirà sul tavolo della casetta e improvviserà un balletto sensuale per uno di loro.

Giovanna e Sammy: l’ennesimo confronto

Ci sarà poi spazio anche per Giovanna che rivedrà Sammy. Il suo corteggiatore si dichiara amareggiato e deluso dall’ultima telefonata. I due avevano infatti litigato in quanto il ragazzo aveva detto che gli ultimi fatti del Coronavirus e la conseguente perdita per lui del lavoro lo avevano distratto dal pensiero di Giovanna.

Secondo la Tronista di Uomini e Donne invece il pensiero delle cose belle doveva rimanere stabile anche nelle difficoltà. Oggi nelle anticipazioni della puntata di oggi vediamo che Sammy cercherà di far valere la sua idea.