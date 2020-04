Uomini e Donne, è crisi per un’amatissima coppia del Trono Over: cosa è successo e cosa ha riferito la dama sui social.

Se pensavate che quello tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri fosse l’unico tira e molla del Trono Over, vi siete sbagliati di grosso! Ci sono altri due ex protagonisti della trasmissione che, a quanto pare, alternano periodi di felicità a momenti di crisi. E, in questo momento, sembra essere tornata la tempesta! Parliamo di Pamela Barretta ed Enzo Capo, la coppia nata proprio negli studi del seguitissimo programma di Canale 5. Una coppia che, fino a poco prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus, sembrava vivere serenamente la loro storia. Qualcosa, però, è andato storto. A farlo intuire ai fan è stata proprio la bellissima dama pugliese, attraverso una recente story pubblicata su Instagram. Scopriamo cosa è accaduto.

È di nuovo crisi tra Enzo e Pamela del Trono Over di Uomini e Donne? Sembra proprio di si. La voce di una possibile rottura tra i due era nell’aria già da po’,ma è stata la stessa Pamela, oggi, a confermare la crisi. Su Instagram, è stata proprio una sua follower a chiedere alla dama informazioni sulla sua storia con Enzo. E Pamela ammette che le sono arrivate tantissime domande su di lui, motivo per cui ha deciso di rispondere: “Non procede, no, non procede, per niente!. Questa la risposta della Barretta, che non farà certo piacere ai fan della coppia. Ecco uno screen della story apparsa poco fa su Instagram:

Sarà un addio definitivo o solo un ennesimo ‘incidente’ di percorso? I fan della coppia, ovviamente, sperano che i due possano chiarirsi e riapparire presto insieme sui social. In attesa di ulteriori news, cosa pensate voi di Enzo e Pamela? Vi piacciono insieme?