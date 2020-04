‘Vivi e Lascia Vivere’, Elena Sofia Ricci presenta il suo personaggio: “Può essere uno spunto per rialzarsi in questo momento”, ecco le parole dell’attrice.

Questa sera va in onda la prima delle sei puntate di ‘Vivi e lascia vivere’, la nuova fiction del giovedì sera di Rai Uno che prende il posto ‘Doc – Nelle tue mani’, con Luca Argentero, che ha avuto un successo da record. Ora tocca a Elena Sofia Ricci, grande protagonista di questa nuova serie tv, tenere compagnia al pubblico per qualche settimana in questo periodo così difficile per l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. La fiction racconta la storia di Laura, interpretata proprio da Elena Sofia Ricci, che si trova a doversi reinventare dopo la morte improvvisa del marito per poter mantenere la sua famiglia. Una storia forte e intensa, che in questo periodo ricorda quella di tante persone che si sono trovate improvvisamente in grande difficoltà economica a causa della pandemia, o che hanno perso uno dei propri cari. L’attrice, amatissima dal pubblico italiana e reduce dal trionfo ai David Di Donatello per la sua interpretazione in ‘Loro’ di Paolo Sorrentino, ha presentato il suo personaggio in una lunga intervista a ‘Super Guida Tv’: ecco le sue parole.

Elena Sofia Ricci è la protagonista della nuova fiction di Rai Uno ‘Vivi e lascia vivere’, che andrà in onda da questa sera con i primi due episodi. Il suo personaggio, Laura, si ritrova a dover ricominciare dopo la morte del marito e soprattutto a doversi reinventare dal punto di vista professionale. “Penso che la serie darà un po’ di speranza a chi si trova in difficoltà in questo periodo. Non ho la presunzione di dire che Laura possa essere un simbolo, ma potrebbe essere uno spunto a cui guardare per rialzarsi quando si potrà ripartire”, ha detto la Ricci in un’intervista a Super Guida Tv. L’attrice ha ribadito più volte che la serie può essere un’occasione per riflettere sul concetto di ricominciare e ripartire, cose che secondo lei avvengono solo entrando in contatto con se stessi con profonda onestà. Elena Sofia Ricci, inoltre, ha parlato dell’esperienza sul set insieme a sua figlia Emma, alla sua prima volta da attrice, che interpreta Laura da giovane: “Mia figlia ha finalmente capito perché torno sempre stanca dal set. Ha detto che non si lamenterà più di me”, ha scherzato, aggiungendo che Emma sentiva delle forti aspettative per il fatto di essere ‘figlia di’, perché il paragone spesso può essere ingombrante.

Non è mancato anche un riferimento alla vita privata della Ricci e agli eventuali elementi in comune tra lei e il suo personaggio: “Anch’io, come lei, non sono brava ad essere affettuosa in maniera fisica, mi sento impacciata da quel punto di vista”, ha confessato Elena Sofia Ricci. Siete curiosi di vederla questa sera nei panni di Laura?