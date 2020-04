Barbara D’Urso stupisce tutti a Pomeriggio 5: “Lui è il mio unico fidanzato, ma lo devo lasciare”, ecco il siparietto imperdibile della conduttrice in diretta.

La vita privata di Barbara D’urso è un argomento che da sempre incuriosisce il pubblico italiano. La conduttrice, vera e propria regina di Mediaset con i suoi programmi quotidiani, è una stakanovista nel lavoro, sempre pronta a mettersi in gioco e a stare in diretta televisiva con il suo pubblico, ma è estremamente riservata sulla sua sfera personale, in particolare quella sentimentale. Molto attiva sui social, la D’Urso ha un profilo Instagram da oltre 2 milioni e mezzo di followers e lo usa soprattutto per fotografarsi mentre è al lavoro, mostrando in anteprima i look per le sue trasmissioni, o anche per condividere con i fan momenti di vacanza e relax o anche momenti in cui è a casa. Mai un accenno, però, alla sua vita amorosa, che rimane sempre avvolta nel mistero. Ieri, durante la diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice è stata protagonista di un imperdibile siparietto, nel quale ha parlato del suo fidanzato: “Devo lasciarlo”, ha detto in diretta. Scopriamo insieme cos’è successo.

Barbara D’Urso stupisce tutti a Pomeriggio 5: “Ho un fidanzato, ma devo lasciarlo”, il siparietto imperdibile

Barbara D’Urso ha un fidanzato? Questa è la domanda che in tanti si pongono da ormai diverso tempo. La conduttrice è molto riservata e a volte gioca sull’argomento, senza mai svelare come stanno realmente le cose. Ieri, durante la diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice ha presentato finalmente al pubblico il suo compagno. Ma si è trattato, ancora una volta, di uno scherzo. Ieri, infatti, era il compleanno di Cristiano Malgioglio, grande amico della conduttrice, che è intervenuto telefonicamente in diretta per ricevere gli auguri della D’Urso e di tutto il pubblico. Barbara ha introdotto il servizio dedicato a Malgioglio presentandolo come il suo fidanzato e quando lui è arrivato in collegamento telefonico, i due hanno scherzato sull’argomento, dando vita a un imperdibile siparietto. “Amore devo darti una brutta notizia, ti devo lasciare”, ha detto la D’Urso, “Non possiamo più stare insieme, perché sei troppo giovane per me”. La conduttrice ha chiesto a Cristiano quanti anni compisse e lui ha risposto 25. “E’ vero che l’età non conta, ma 25 è davvero troppo poco”, ha continuato Barbara.

Il siparietto in diretta tra la D’Urso e Malgioglio è stato davvero esilarante e si è concluso con le dichiarazioni di affetto reciproche tra i due, che hanno regalato un momento di spensieratezza al pubblico a casa.