Barbara D’urso in video chat col ‘fidanzato’: chi c’è dall’altra parte? La story pubblicata dalla conduttrice su Instagram non passa inosservata.

Lei è una delle conduttrici più amate della nostra tv. E anche una delle poche ancora in onda con le sue trasmissioni, nonostante l’emergenza Coronavirus. Parliamo di Barbara D’Urso, che ogni giorno è al timone di Pomeriggio 5, per informare ed intrattenere il suo amato pubblico. Un pubblico che la segue quotidianamente, ma non solo attraverso il piccolo schermo. La conduttrice, infatti, è molto attiva anche sui social, dove ama postare foto e video della sue giornate: dai back stage delle sue trasmissioni agli attimi di vita quotidiana. Ed è proprio sul suo profilo Instagram che, qualche ora fa, Barbara ha postato una story che non è passata inosservata. Il motivo? Si tratta di uno screen di una video chat in cui la conduttrice parla con…il suo fidanzato! Proprio così, ma sapete di chi si tratta? Ve lo mostriamo subito.

Barbara D’urso in video chat col ‘fidanzato’: dall’altra parte c’è proprio lui

“Io ed il mio fidanzato in video chat”. È questa la didascalia che Barbara D’Urso accompagna allo scatto pubblicato nelle sue stories di Instagram qualche ora fa. Uno scatto in cui la bellissima conduttrice è in video chiamata proprio con quello che definisce il suo fidanzato. Una story che non poteva passare inosservata. E, se vi state chiedendo chi ci sia dall’altra parte della video chat, ve lo sveliamo mostrandovi lo scatto:

Ebbene sì! Si tratta del suo grande amico Cristiano Malgioglio, col quale la conduttrice si è sentita tramite video chiamata sul cellulare. Una video chat in un giorno speciale: ieri, infatti, Cristiano ha festeggiato il suo compleanno. Un compleanno decisamente diverso dai soliti, a causa delle restrizioni dovute al diffondersi del Coronavirus. Ma l’opinionista, come potete vedere dalla foto, non perde mai la sua ironia ed estrema simpatia. Tanti auguri di cuore da tutti noi!