Sta per partire la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: anche la tv si sta preparando alla ripresa di alcuni programmi. Ecco quale sarà il primo a ripartire!

L’emergenza Coronavirus ha stravolto la vita di tutti i cittadini italiani e del mondo. Anche la televisione italiana è stata catapultata in una nuova realtà: i palinsesti si sono dovuti adattare alla pandemia e per il rischio contagio tantissimi programmi sono stati interrotti. A partire dal 4 maggio dovrebbe aprirsi una nuova pagina, ‘la Fase 2’ dell’emergenza sanitaria: dopo il lockdown molte attività riapriranno ed anche la televisione italiana si sta preparando in vista di una parziale ripresa. Sapete quale sarà il primo programma a ripartire? Ve lo sveliamo subito!

Coronavirus Fase 2, ecco il primo programma che ripartirà dopo il lockdown

Il primo programma a tornare in tv dopo il lockdown sarà l’Eredità! Sono tanti i programmi d’intrattenimento sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. A causa del rischio contagio è stato opportuno sospenderli e dare spazio a programmi di informazione o film evergreen. Il quiz della fascia pre-serale in onda su Rai Uno tornerà rispettando le norme di sicurezza: non ci sarà dunque il pubblico in studio, ma a partecipare saranno solo i concorrenti del gioco ed il conduttore. Non ci saranno neanche le Professoresse. La data di ripartenza dovrebbe essere proprio il 4 maggio, come di consueto alle 18:40.

Non ci sono ancora notizie invece su ‘I soliti ignoti’ e ‘Caduta Libera’, gli altri due game show d’intrattenimento tanto amati dagli italiani. ‘Avanti un altro’ ripartirà invece in autunno con 120 nuove puntate, come rivela TvBlog.

A ripartire su Tv8 sarà ‘Guess My Age’, il programma condotto da Enrico Papi che torna in versione ‘VIP’. L’obiettivo è quello di indovinare l’età di ‘persone mai viste prima’ ed il concorrente che indovinerà si aggiudicherà 100 mila euro. Andrà in onda dal 27 aprile, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30. Tv Sorrisi e Canzoni fa sapere che parteciperanno Giulia De Lellis, Filippo Magnini, Elettra Lamborghini, Paolo Brosio, Flavia Vento, Pamela Prati, Giampiero Mughini, Francesca Cipriani, Gabriele Cirilli ed Anna Falchi!