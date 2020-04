Vite al Limite, il Dottor Nowzaradan celebra un risultato incredibile con i fan

Il Dottor Nowzaradan celebra un risultato pazzesco con i suoi fan su Instagram.

Il Dottor Nowzaradan è un nome che forse non vi dirà niente in prima battuta. Ma se vi solletichiamo la memoria con Vite Al Limite o vi mostriamo uno dei tanti meme con il professor Now che ci fissa e ci prende in giro sulla nostra dieta, capirete subito di chi stiamo parlando. Sul Real Time uno degli appuntamenti serali fissi è proprio quello con il programma del dottore dove si prendono in esame le storie di alcune persone fortemente obese, con un peso che spesso supera i 300 chili, e che vogliono dimagrire. Per farlo il bypass gastrico è spesso l’unica soluzione e il Dottor Nowzaradan con la sua clinica a Houston è la risposta a molti problemi.

Il successo del Dottor Nowzaradan

Oggi però il Dottor Now, come lo chiamano i fan, sta celebrando un altro grande risultato. Sui social, specialmente su Instagram, ha infatti superato i 220mila followers. Una cifra importante che il medico di Vite Al Limite ha deciso di celebrare con un bel post sui social dove ringrazia proprio tutti i suoi followers. “Wow! Ho superato 200k – scrive il Dottor Nowzaradan – Grazie a tutti quelli che mi seguono per aver visto lo spettacolo. Se superiamo i 220k, con 52k raggiungeremo 600LBS! A quel punto dovremo regalare il mio libro in omaggio”.

Perché i fan lo amano?

Ma qual è il segreto del Dottor Nowzaradan? Semplice. Prima di tutto ha un modo di fare molto crudo e diretto che lascia poco spazio all’immaginazione. Diciamo che quando qualcuno non rispetta la dieta e ingrassa non si mette i guanti di seta, anzi. Dice direttamente tutto quello che pensa, senza troppi problemi. Questo lo ha trasformato rapidamente in un vero e proprio eroe del web.

I meme con la sua faccia che fissa l’interlocutore e gli fa confessare di aver mangiato di tutto sono ormai un must. E anche in questi giorni di quarantena non mancano le vignette divertenti proprio con le espressioni buffe e le frasi perentorie del Dottor Nowzaradan. Del resto, chi non uscirà un po’ ingrassato da questa quarantena?