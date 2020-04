Elisabetta Canalis, scatti incantevoli in giardino: “Home fashion week”, il post della showgirl non è passato inosservato.

Tra le ex veline di Striscia la Notizia, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Elisabetta Canalis, la bellissima sarda che, nel tg satirico più famoso della tv, era in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia. Sin dalla sua prima apparizione in tv, la Canalis è entrata nel cuore dei fan, per non uscirne più. E anche se oggi non è molto presente sul piccolo schermo, i fan seguono assiduamente Elisabetta attraverso i social, in particolare su Instagram, il social preferito dai vip. Ed è proprio sul suo seguitissimo profilo che, poco fa, Elisabetta ha pubblicato alcuni scatti che non sono passati inosservati. “Home fashion week” è la didascalia super ironica che l’ex velina ha accompagnato al post. Diamo un’occhiata.

Elisabetta Canalis, “Home fashion week”: boom di likes per gli scatti su Instagram

Elisabetta Canalis è una delle donne più amata del nostro mondo dello spettacolo. L’ex velina mora di Striscia la Notizia può contare su una vera e propria schiera di fan, che la seguono anche sui social. ll suo profilo Instagram conta ben 2,5 milioni di fan, che quotidianamente seguono le ‘avventure social’ della bellissima showgirl. Fan ai quali poco fa Elisabetta ha mostrato una versione ‘casalinga’ della fashion week. Nel suo ultimo post, la Canalis pubblica alcuni scatti in giardino, in cui è in posa, con un abito verde e stivali modello ‘camperos’ bianchi. Bellissima a dir poco. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Il post, come sempre accade quando si tratta della Canalis, è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei fan, tutti ricchi di complimenti per Elisabetta, che si conferma una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!