Fedez prende in giro Chiara Ferragni, lei sbotta: “Ca**o vuoi?”

Fedez prende in giro Chiara Ferragni con uno ‘speciale’ video del buongiorno, lei sbotta: “Che ca**o vuoi?”, ecco l’imperdibile siparietto della coppia pubblicato su Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez sono due grandi protagonisti dei social in questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus. La coppia si è dedicata fin dall’inizio a progetti di beneficenza per questa difficilissima situazione, con un’importante donazione all’ospedale San Raffaele di Milano, a cui è seguita una raccolta fondi alla quale hanno partecipato numerosi vip e che ha permesso la costruzione di un nuovo padiglione di terapia intensiva nell’ospedale milanese. Un gesto bellissimo, che è servito come spunto a tanti altri personaggi famosi, che hanno fatto lo stesso . Oltre a questo, però, i ‘Ferragnez’ stanno anche tenendo compagnia ai loro followers in queste settimane di quarantena, facendo ogni giorno video e dirette per intrattenerli. Indimenticabile la diretta di Fedez con Emma Marrone, ma anche tutti i video e i siparietti di coppia che il rapper e sua moglie pubblicano quotidianamente, regalando sorrisi e spensieratezza a chi li segue. L’ultimo arriva dal profilo Instagram di Fedez, ed è un ‘buongiorno speciale’ per Chiara, che sbotta contro suo marito: “Che ca**o vuoi?”, risponde la Ferragni alle prese in giro di Fedez. Scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre pronti a far divertire i loro milioni di followers. La coppia è sempre presente e attiva sui social, dove condivide ogni momento della vita quotidiana, soprattutto in queste settimane di quarantena. Tantissimi i siparietti che i ‘Ferragnez’ hanno postato su Instagram per far sorridere i loro fan, e ci sono riusciti. I due amano prendersi in giro a vicenda e hanno una grande dose di autoironia che permette di dar vita a momenti davvero esilaranti. Proprio come l’ultimo video che Fedez ha pubblicato sul suo profilo, “un buongiorno speciale per il mio amore”, come lo ha definito il rapper nella didascalia del post. Nel video che ha condiviso, Fedez prende in giro sua moglie, mostrando in primo piano una sua foto in intimo in versione ‘provocante’ e confrontandola poi con l’immagine di Chiara in tempo reale, che è a letto con il viso coperto da una maschera che la rende quasi irriconoscibile.

“Scusi cameriere, avevo ordinato questo e mi è arrivato quest’altro”, scherza il rapper, facendo ‘arrabbiare’ sua moglie: “Che ca**o vuoi?”, sbotta l’influencer, che però come sempre sta allo scherzo senza farsi troppi problemi.