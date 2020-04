Genova, morto giovane di 24 anni dopo 5 giorni di febbre alta, sospetto caso di Coronavirus: secondo le prime notizie aspettava il tampone, ecco tutti i dettagli della tragica vicenda.

Nonostante un miglioramento nel numero dei contagi e dei decessi, l’emergenza Coronavirus è ancora nel pieno, in particolare nelle regioni del Nord Italia, dove la situazione continua ad essere decisamente critica. Poche ore fa a Genova si è registrato il decesso di un giovane di 24 anni, che da giorni aveva febbre alta. Sospetto Coronavirus per il ragazzo, che se la notizia fosse accertata, sarebbe una delle vittime più giovani di questa pandemia. Stando alle prime notizie arrivate, il ragazzo era in attesa di essere sottoposto al tampone per il Covid-19, ma l’Asl 3 di Genova, che ha la competenza territoriale del caso, ha smentito la notizia con una nota ufficiale: ecco tutti i dettagli della tragica vicenda.

E’ stato trovato morto nel suo appartamento nel centro di Genova il giovane di 24 anni colto da un malore improvviso dopo 5 giorni di febbre alta. Stando a quanto trapelato nelle prime ore, il ragazzo soffriva di una malattia cronica e pare avesse fatto richiesta, tramite il suo medico, di un tampone per controllare se avesse contratto il Coronavirus. L’Asl 3 di Genova, però, ha smentito la notizia con una nota ufficiale, nella quale si legge che “dopo aver eseguito le opportune verifiche, non risultano pervenute richieste di effettuazione diagnostica molecolare con tampone rino-orofaringeo per ricerca Covid-19 a domicilio” per il caso del giovane. In ogni caso, gli esami post mortem che saranno effettuati sulla vittima comprendono anche il tampone, che potrà chiarire meglio le circostanze del decesso del ragazzo.

Solo dopo l’autopsia, dunque, sarà possibile conoscere maggiori dettagli su questa tragica vicenda.