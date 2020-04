Lottie Moss, chi è la sorella di Kate: la modella ha già fatto parlare di sé

Ecco chi è Lottie Moss, la sorella della più famosa Kate: la modella ha già fatto parlare di sé per le sue foto osé e gli interventi estetici

Kate Moss è una delle modelle più famose al mondo. La donna è apparsa su oltre trecento riviste ed è anche universalmente riconosciuta come icona della moda. Il suo stile le ha fatto ottenere numerosi riconoscimenti, fra cui quello del di essere inserita nella lista delle donne vestite meglio al mondo. C’è un’altra Moss, però, che sta facendo parlare di sé: si tratta della sorella di Kate, Lottie, modello molto seguita sui social network e soprattutto molto bella. Per chi non conoscesse la sorella della supermodella, di seguito vi diciamo chi è e vi mostriamo le sue foto più cliccate su Instagram.

Lottie Moss, chi è la sorella di Kate

Lottie è la sorella minore di Kate, figlia di Peter Edward Moss e Inger Moss. La ragazza è nata a Londra il 9 gennaio 1998 ed ha 22 anni. Lottie è alta un metro e sessantotto ed è bellissima proprio come la sorella. Non a caso la giovane ha percorso le orme di Kate, scegliendo anche lei la professione di modella. Lottie si è subito lanciata sui social, seguendo il modello della sua generazione. Su Instagram la modella conta quasi trecento mila seguaci. Le sue foto sono piene di like e le sue stories sono seguitissime. La sorella di Kate ha fatto già parlare di sé proprio per le foto pubblicate sul popolare social network. La Moss mette in mostra un fisico da urlo con curve da capogiro. Non tutto, però, l’è stato donato da Madre Natura. La modella, in un’intervista rilasciata al Daily Mail, ha dichiarato: “Mi sono un po’ pentita di essermi rifatta le labbra. L’ho fatto per seguire la massa, ma non ne avevo davvero bisogno”. La Moss, inoltre, si confida spesso con i suoi fan, ai quali ha dichiarato: “Ho deciso di reinventarmi perché non mi sentivo bene con me stessa e con la direzione che stava prendendo la mia vita”.

I fan sembrano apprezzare le forme della sorella di Kate: le foto, come detto sopra, sono piene di like e commenti super positivi. Lottie è pronta per ripercorrere la strada della sorella, sperando un giorno di essere famosa quanto lei. Nel frattempo, la modella è rappresentata da diverse agenzie, tra le quali vi è anche una italiana. In futuro, dunque, ci potrebbe essere l’opportunità di vedere la sorella di Kate in Italia, magari in un reality show.