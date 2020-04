Ecco chi è la moglie di Richard Gere, Alejandra Silva: vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere sulla donna che sposato il famosissimo attore di Hollywood!

È diventato papà, per la terza volta a 71 anni: Richard Gere e sua moglie, Alejandra Silva, hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio insieme. Il famoso attore e la donna si sono conosciuti durante una manifestazione no profit a cui presero parte entrambi, rivela il web. Si sono sposati il 5 maggio del 2018 e nel 2019 nasceva il loro primo figlio, Alexander. Per il protagonista di ‘Pretty Woman’ questo è il terzo matrimonio, dopo Cindy Crawford e Carey Lowell, dalla quale ha avuto un figlio nato nel febbraio del 2000. L’amore con Alejandra è così forte che a 70 anni suonati ha deciso di dare vita ad una nuova splendida creatura: tutti conoscono lui. Chi invece è curioso di scoprire chi è la donna che ha sposato? Vi sveliamo tutto su Alejandra Silva!

Richard Gere, chi è la moglie Alejandra Silva: età, carriera e dove vive la coppia

Alejandra Silva è nata nel febbraio del 1983 a La Caruna, in Spagna. E’ una pubblicista e attivista politica: ha lavorato come stagista presso l’agenzia pubblicitaria The Farm, a Madrid, rivela Wikipedia, e nel 2015 ha lavorato nelle vendite e nel marketing presso una società privata nel settore aereo. Sempre sulla sua biografia proposta dal web, sappiamo che nel 2007 ha promosso un’iniziativa con Karolina Kurkova chiamata ‘Beautiful Life Fund’, un progetto per i bambini bisognosi, rifugiati in difficoltà, vittime di guerra, senzatetto. Nel 2010 Alejandra ha inoltre partecipato al Progetto di iniziativa africana della Fondazione del Real Madrid creando piccoli campionati per bambini svantaggiati nelle comunità. Suo padre, è Ignacio Silva, uomo d’affari ed ex vice-presidente del club calcistico spagnolo, Real Madrid.

Proprio durante una manifestazione ‘no profit’ ha incontrato Richard Gere: sin da subito si sono innamorati e nel 2018 sono convolati a nozze. Prima di lui, ha posato Govind Friedland, magnate delle miniere, da cui ha avuto nel dicembre 2012 un figlio. E’ diventata mamma altre due volte con Richard Gere: l’ultimo è nato in questi giorni.

Sul web si legge che Alejandra ha lasciato la Spagna per trasferirsi in America dove vive con suo marito Richard: i due vivono in una villa da 2 milioni di dollari a Manhattan.