Avanti un Altro, sapete proprio tutto del ‘Nino Nero’ del famoso programma di Canale 5? Ecco cosa occorre sapere sulla sua vita e sulla sua carriera.

Avanti un Altro, si sa, è uno dei programmi di Paolo Bonolis che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano in un batter baleno. Giunto alla sua ottava edizione, lo show del conduttore romano va in onda ogni sera, dal lunedì alla domenica, alle 18:45 circa. Ebbene si. Dopo l’incredibile ed imperdibile appuntamento con Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, fino a poco prima di cena il buon Bonolis è al timone di un programma pre-serale davvero unico. Come ben sapete, il romano non è affatto da solo in questa avventura. Non soltanto, infatti, è coadiuvato da Luca Laurenti e tre giudici, ma ha anche a disposizione dei ‘bonus’ e un minimondo composto da esemplari davvero unici. Capitanati dalla splendida Claudia Ruggieri, ciascun protagonista di questo mondo ‘speciale’ impersona una propria categoria. A partire, quindi, dalla Dottoressa, dall’atleta e dal Principe Azzuro. Fino al Nino Nero, El Tigre e tanti altri ancora. Ecco. A proposito di questo ‘Nino Nero’, chi è esattamente? E perché questo nome così ‘particolare’? Scopriamolo insieme.

Chi è il ‘Nino Nero’ di Avanti un Altro: età e vita privata

Il ‘Nino Nero’ è stata una delle clamorose novità di questa nuova edizione di Avanti un Altro. Non soltanto, quindi, il ruolo della ‘bonas’ è stato affidato alla bellissima e giovanissima Sara Croce, ma ci sono state numerose new entry nel famoso salottino del programma. In primis, questo talentuosissimo cantante soprannominato ‘Nino Nero’ che interpreta il ruolo di Nino D’Angelo. Ecco. Il suo personaggio, senza alcun dubbio, non è assolutamente passato inosservato. Non soltanto per il suo sorriso smagliante, ma anche per la sua voce incantevole. Siete curiosi, però, di avere più informazioni su di lui? Partiamo innanzitutto con il suo nome. Lui si chiama Reginaldo Carrino è nato nel 1983 ed ha origini brasiliane. Nato a Salvador De Bahia, molto presto si trasferisce in Italia. All’età di 4 anni, infatti, una famiglia napoletana lo adotta. Molto presto, però, la sua vita cambierà. All’età di 10 anni, i suoi genitori riconoscono in lui una grande doto: il canto. E così Reginaldo, sfruttando la sua voce e il suo idolo Nino D’Angelo, deciderà di dedicarsi a questa sua più grande passione. E, dato lo smisurato successo che in tutti questi anni ha riscosso, ha fatto più che bene.

Della sua vita privata, invece, sappiamo davvero pochissimo. Dapprima aiutante nella salumeria dei suoi genitori ed, in seguito, titolare di un negozio di articoli per le feste, il ‘Nino Nero’ ama preservare la sua privacy. Tanto è vero che, anche sul suo profilo Facebook, non siamo riusciti a carpire alcuna informazione al riguardo.

Ma vi ricordate dove l’abbiamo già visto?

Seppure giovanissimo, Reginaldo Carrino vanta di un curriculum davvero intenso. Ancora prima di prendere parte al salottino di Avanti un Altro in veste del ‘Nino Nero’, il giovane napoletano è stato il protagonista di numerose e disparate esperienze nel mondo dello spettacolo. In primis, su Youtube. Su questa piattaforma, infatti, possono essere rintracciati diversi suoi video più che divertente. In seguito, poi, ha ottenuto un notevole successo grazie alla sua partecipazione a Radio Marte. Ed, infine, è stato una delle presenza fisse di Quelli che il Calcio. Durante la conduzione di Vittoria Cabello, Reginaldo vestiva il ruolo di ‘disturbatore dei vip’.