Pago in auto-isolamento in Sardegna, Serena Enardu sbotta: le sue parole

Pago è ritornato in Sardegna e si è messo in auto-isolamento per quindici giorni, Serena Enardu sbotta sul suo profilo Instagram: ecco le parole

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu sembra procedere a gonfie vele. I due, dopo essersi lasciati durante l’esperienza a Temptation Island Vip, si sono ritrovati al Grande Fratello. La loro permanenza nella casa più spiata d’Italia, però, è durata molto poco. Prima Serena, poi Pago hanno dovuto abbandonare la casa. I due adesso stanno trascorrendo questo periodo di quarantena insieme in Sardegna, insieme al figlio della Enardu. Ai nostri microfoni, La Enardu ha rivelato: “Mi trovo a condividere le giornate con lui nel momento giusto, quello in cui si sta ricostruendo un nuovo rapporto di coppia”. Qualche giorno fa, però, Pago è volato a Roma per trascorrere alcuni giorni insieme al figlio Nicola, avuto dalla relazione con Miriana Trevisan. Al ritorno da Roma, insieme alla Enardu, ha deciso di mettersi in auto-isolamento e di non avere contatti né con lei né con il figlio della donna.

Pago in auto-isolamento, Serena sbotta: le parole

Tornato da Roma, dove ha trascorso alcuni giorni insieme al figlio Nicola, Pacifico Settembre ha deciso di auto isolarsi per quindici giorni nell’abitazione della compagna. Il cantautore non avrà contatti né con la Enardu né con il figlio Tommaso. Una decisione presa in via cautelare, dopo i numerosi spostamenti del cantautore ed ex concorrente del GF VIP 4. Sui social, però, c’è qualcuno che in cattiva fede pensa che questa sia una nuova trovata della coppia per far parlare di sé. La Enardu non è riuscita a reggere il peso delle critiche ed ha sbottato sui social, dichiarando: “Il discorso è questo, tutti siamo liberi di decidere di seguire le regole o di non seguirle. Un altro fattore importantissimo è il buon senso e l’amor proprio. Io e Pago per 14 giorni possiamo tranquillamente stare attenti e non rischiare”. L’ex concorrente del reality show di Canale 5 poi ha aggiunto: “È una cosa seria, non è un gioco, non stiamo giocando a nasconderci per far vedere che non stiamo insieme. È semplicemente la tutela della propria vita”.

Con queste parole, dunque, Serena spera di mettere a tacere le polemiche. “Nessuno morirà per 15 giorni di isolamento” ha dichiarato l’ex tronista. In questo momento la salute viene prima di tutto, prima di qualsiasi interesse. L’atteggiamento della coppia, anziché essere criticato in malafede, dovrebbe essere emulato, perchè l’emergenza non è ancora sparita, anzi, il nostro paese dovrà combattere ancora a lungo.