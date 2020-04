Raul Bova, “Mi mancate”: il messaggio commovente

Il ricordo su Instagram di Raul Bova per i genitori scomparsi: “Spero accogliate le persone che vi stanno raggiungendo in cielo con lo stesso sorriso che avete in questa foto”.

In questi giorni difficili in cui l’emergenza Coronavirus continua ad interessare il mondo intero arrivano molti messaggi di speranza. Come quello di Raul Bova che, postando una foto dei genitori scomparsi tempo fa, si augura che con il loro sorriso possano accogliere tutte le persone che li stanno raggiungendo in cielo con un po’ di amore e di gioia. Un messaggio commovente che i fan hanno apprezzato moltissimo.

Bova su Instagram: “Accogliete chi vi raggiunge in cielo con questo sorriso”

Purtroppo il Coronavirus sta mietendo molte vittime e Raul Bova si augura che siano accolte in cielo dal sorriso dei suoi genitori. Sebbene in percentuale siano di più le persone di età avanzata a morire per questo virus, il Covid-19 non fa molte distinzioni, anzi. Colpisce tanti, tutti e non è certo l’età a fermarlo. Così sono impresse vividamente nella nostra memoria le immagini dei “caduti” in questa battaglia trasportati via dai camion militari a Bergamo. Ricordiamo le terribili fosse comuni in alcune aree dell’America Latina perché non si riuscivano a seppellire tutti i morti. Inoltre, proprio per evitare assembramenti e il continuo diffondersi di questo virus, si è pensato di non fare più funerali e sono molti gli italiani che hanno perso un proprio caro in questa lotta al Coronavirus e non lo hanno potuto salutare con tutti i crismi del caso.

La foto dei genitori di Raul Bova

Stiamo vivendo un momento molto difficile insomma e proprio in questo periodo storico arrivano anche molti messaggi di speranza. Come quello dell’attore Raul Bova che su Instagram ha postato una foto dei genitori intenti a ridere insieme, spensierati. “Che bello vedervi così, papà e mamma!” scrive Raul Bova come incipit alla didascalia che accompagna questa foto. Si tratta infatti di un momento immortalato dalla macchina fotografica che strappa evidentemente un sorriso. Parte poi il messaggio di speranza da parte dell’attore che continua scrivendo: “Spero che possiate accogliere tutte le persone che vi stanno raggiungendo in questo periodo lassù, nel cielo, con lo stesso abbraccio e lo stesso sorriso che avete in questa foto”.

Il riferimento alle persone morte per causa del Covid-19 è evidente anche se implicito. Tutti si augurano infatti che finita la sofferenza terrena ci possa essere veramente un po’ di pace per i loro cari estinti. Ma il dolore e il senso di vuoto che lascia qualcuno quando se ne va resta. Così come per Raul Bova che chiosa questo bellissimo messaggio con poche parole, ma chiare: “Mi mancate! Vvb”.