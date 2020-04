I supermercati saranno aperti il 25 aprile? Cosa cambia da regione a regione; ecco dove sarà permesso fare la spesa anche domani.

Il sabato, si sa, è uno dei giorni preferiti dagli italiani per recarsi a fare la spesa. Anche in quarantena, quando è consigliato uscire uno o due giorni a settimana per acquistare beni di prima necessità. Ma la domanda che tutti si chiedono nelle ultime ore è la seguente: i supermercati saranno aperti anche domani, 25 aprile? Quello di domani, infatti, sarà un sabato particolare, segnato di rosso sul calendario. La festa della Liberazione cade proprio nel penultimo giorno della settimana. Ma, quindi, sarà possibile fare la spesa domani? Ebbene, la situazione varia da regione a regione, ma vi anticipiamo: nella maggior parte dei casi, i supermercati saranno chiusi per tutta la giornata. Scopriamo i dettagli.

I supermercati saranno aperti il 25 aprile? La situazione cambia da regione a regione: solo in Liguria apertura regolare

Domani, 25 aprile 2020, i supermercati saranno aperti o chiusi? Ebbene, non è possibile dare una risposta semplice a questa domanda, poiché la situazione cambia da regione a regione. Nella maggior pare delle regioni italiane, tuttavia, è prevista la chiusura totale dei supermercati: nello specifico in Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In quasi tutto il territorio italiano, pertanto, sarà impossibile fare la spesa il 25 aprile. L’apertura regolare, invece, è prevista soltanto in Liguria: nella regione, però, sono previsti scioperi da parte del sindacati, che chiedono misure per evitare una possibile ‘folla’ in un giorno particolare e per dare un po’ di tregua ai lavoratori.

Situazione diversa quella della Lombardia, dove non è stata imposta alcuna chiusura e l’ultima decisione spetta ai singoli proprietari dei supermercati. Molti dei quali potrebbero optare per l’apertura solo per mezza giornata, mente Esselunga e Conad hanno già annunciato il full time, dalle 7.00 alle 20.00. Domani, 25 aprile, potranno essere regolarmente aperti in tutta italia le rivendite di giornali, le farmacie e le parafarmacie.