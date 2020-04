Che fine hanno fatto gli attori protagonisti di The OC? Eccoli oggi e come è proseguita la loro carriera dopo la famosa serie!

E’ una delle serie televisive più amate di sempre. Le avventure ad ‘Orange Country’, località della California in cui è ambientata la serie, sono cominciate nel 2003 in America, mentre in Italia sono state trasmesse dal 2004 al 2007 su Italia 1. Ryan, Seth, Marissa, Summer, Kristen, Sandy sono solo alcuni dei protagonisti della fiction che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo. The OC è stato trasmesso in più di 50 paesi ed è stata una delle serie più famose del 2003: è stata definita da molti come un ‘fenomeno culturale’. Anche la sigla, ‘California’ dei Phantom Planet, è diventata ‘colonna sonora di vita’ per moltissime persone appassionate alla serie. Dopo 13 anni dall’ultimo episodio, vi starete chiedendo: “Che fine hanno fatto i protagonisti di The OC?“. Beh, ora cacceremo via ogni dubbio: ecco come si sono evolute le vite e la carriera degli attori principali della serie.

The OC cast: come sono oggi gli attori della serie

Ryan Atwood nella serie The OC è interpretato da Bejamin McKenzie Schenkkan, nato ad Austin, in Texas, nel 1978: dopo il successo della serie americana, ha recitato in famosi film ‘The Report’, ‘Il fidanzato di mia sorella’, ‘Line of duty’ ed anche alla serie tv ‘Gotham’. E’ proprio sul set di quest’ultima che ha conosciuto colei che ha sposato nel 2017, Morena Baccarin. Dopo 13 anni dall’ultima comparsa nei panni di Ryan, eccolo oggi:

Mischa Barton è l’attrice che ha interpretato Marissa Cooper. L’inglese classe ’86 è apparsa in molti film come ‘The Sixth Sense’, ‘Notting Hill’, ‘Decameron Pie – Non si assaggia… si morde!’, “Guilty Pleasure”, “Hexxx” e “Closing the ring”. Ha interpretato Sonja nella serie ‘The CW, The BEautiful Life’. Mischa è anche una modella: la rivista Maxim l’ha piazzata al ventunesimo posto nella classifica delle 100 donne più ‘hot’ del 2006. Era bella 13 anni fa in The Oc, e lo è tutt’oggi! Ecco un selfie pubblicato da lei sul suo profilo Instagram:

Seth Cohen è il personaggio interpretato da Adam Brody. L’attore ha recitato in moltissimi film dopo il successo di The OC come: “Scream 4”, “Cercasi amore per la fine del mondo”, “La guerra dei sessi” e “Shazam”. Adam è sposato con Leighton Meester, celebre attrice di Gossip Girl. Ecco Seth com’è oggi:

Summer Robers, colei che ha stregato Seth, sia nella serie The OC che nella vita reale è interpretata da Rachel Bilson. E’ proprio così: per tre anni i due attori si sono frequentati. L’americana classe ’81 ha preso parte a famosi film come ‘Bling Ring’, ‘Hart Of Dixie’. In TV ha preso parte ad alcuni episodi di ‘Chuch’ e ‘How I Met Your Mother’. Eccola oggi, incantevole come 13 anni fa:

Peter Gallagher è l’attore che interpreta Sandy Cohen: ha preso parte a svariate Serie TV come ‘Californication’ a ‘Grace and Frankie’. Ecco un suo selfie pubblicato sul suo profilo Instagram:

E poi c’è mamma Kirsten: il personaggio è interpretato da Kelly Rowan. L’attrice dopo il successo di The OC ha preso parte ad alcune serie tv, dal 2007 ad oggi, come ‘CSI: Miami’, ‘Perception’, e film come “Cyberbully” e “Rufus”. Eccola oggi:

Melinda Clarke è l’attrice che ha interpretato Julie Cooper. L’americana classe ’69 ha proseguito la sua carriera recitando in serie come ‘Entourage’, ‘Chuck’ e ‘Nikita’. Eccola oggi: