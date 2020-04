Coronavirus, Trump e le iniezioni di disinfettante per sconfiggere il virus

Il Presidente USA Donald Trump fa discutere con la sua proposta inerente l’uso dei disinfettanti per sconfiggere il Coronavirus.

La pandemia da Coronavirus sta continuando il suo tragico percorso in tutto il mondo. Il Presidente USA Donald Trump, come tanti altri capi di Stato nel mondo, ogni giorno aggiorna i cittadini della nazione con dati, bilanci e anche proposte. Così, in uno degli ultimi brief sul Covid-19 il Presidente Americano, dopo aver premesso che non è un medico e che le sue sono solo proposte, ha sottolineato che se il disinfettante distrugge il virus in così poco tempo si potrebbe pensare di fare qualcosa di simile iniettandolo. Una proposta che, neanche a dirlo, lo ha catapultato immediatamente nella bufera mediatica. Esattamente come era successo con il suo invito agli americani a prendere il sole in quanto, secondo uno studio il Coronavirus, sparirebbe più rapidamente ad alte temperature e con i raggi ultravioletti. Le parole del Presidente fanno sempre molto discutere.

La situazione Coronavirus negli USA e la proposta del disinfettante

Negli USA il Coronavirus sta colpendo in modo abbastanza intenso. Nonostante si parli di due presunti ceppi, uno più aggressivo e uno meno, il numero delle vittime è aumentato di oltre 3mila unità in 24 ore e i contagi sono aumentati di 26971 in un giorno. Anche se i lavori per un vaccino fervono, Trump stesso ha dichiarato che le linee guida sul distanziamento sociale in USA potrebbero essere prolungate anche oltre l’estate per una questione di buon senso. La proposta però di lavorare su un presidio medico da iniettare simile al disinfettante è stata però considerata estrema e molti esperti lo hanno etichettato come irresponsabile e pericoloso in quanto potrebbe istigare alcuni americani a provare delle soluzioni fai-da-te con risultati chiaramente pericolosissimi.

Gli studi sulla luce solare per sconfiggere il Covid-19

Per quanto riguarda invece la luce solare e il Coronavirus, l’advisor della Casa Bianca William Bryan ha citato uno studio che parla dell’efficacia dei raggi ultravioletti contro il virus e di come determinate condizioni di umidità riducano la vitalità del Covid-19 sia nell’aria che nelle superfici di circa un terzo.

Quindi, secondo Bryan l’estate avrà delle condizioni tali per cui il virus verrà ridotto notevolmente nella sua trasmissione. Chiaramente però ha voluto sottolineare come l’estate non cancellerà il virus e che non si potrà tornare alla vita di prima come se niente fosse “Sarebbe da irresponsabili dirlo”. Insomma, anche negli USA la paura del Coronavirus si sta facendo sentire e, al di là, di proposte più o meno poggiate su basi solide, come in ogni altra parte del mondo, gli scienziati stanno lavorando alacremente per trovare una cura e cercare di trasformare solo in un brutto ricordo questo periodo.