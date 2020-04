Vivi e Lascia Vivere, anticipazioni del 30 aprile: scopriamo insieme la trama della seconda puntata in onda su Rai Uno a partire dalle 21:25

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova serie tv di Rai Uno, con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. La serie rappresenta le vicissitudini di una famiglia come tante, che si trova a dover affrontare l’assenza di un padre, un compagno, un marito, tra le mille difficoltà di tutti i giorni. La protagonista Laura (Elena Sofia Ricci), deve trovare il modo per continuare a dare serenità e stabilità ai propri figli, dopo la misteriosa morte del marito Renato. La donna dovrà rimboccarsi le maniche e portare avanti la famiglia con forza e coraggio, sfidando quelle che sono le paure e le tristezze di chi si trova a vivere situazioni simili. Da qui il desiderio di riscatto e la ripartenza.

Vivi e Lascia Vivere, anticipazioni 30 aprile: trama seconda puntata

Anticipazioni seconda puntata: Laura dopo le batoste ricevute a causa del marito decide di riscattarsi e di ripartire da zero. L’incontro con Toni è stato fortuito e la donna è sempre più decisa ad aprire una propria attività, grazie proprio all’aiuto dell’uomo. I piani purtroppo non vanno come sperato e la donna inizia ad incrociare i primi intoppi. Laura scopre che la cognata Marilù nasconde dei segreti e così decide di coinvolgerla nella propria attività, nella speranza di vederci chiaro. Al contempo Toni inizia ad essere una presenza fissa nella vita della donna, tanto da decidere di farle una sorpresa a lei e ai suoi figli. Il rapporto tra Laura e la primogenita Giada sono sempre più difficili e durante una delle tante sfuriate, la ragazza rivela una scottante verità alla madre e i fratelli, prima di scappare via. Laura cercherà conforto e aiuto in Toni, preoccupata per le sorti della figlia dopo la litigata…

Riepilogo prima puntata

Laura lavora come cuoca all’interno di una mensa ed è sposata con Renato, musicista sulle navi da crociera. Al ritorno da un viaggio a Tenerife la donna comunica ai figli che il padre è deceduto in circostanze misteriose. Dopo lo sbigottimento iniziale, Laura deve affrontare problemi ben più grandi: i debiti. La donna dovrà rimboccarsi le maniche per mandare avanti la famiglia, ma potrà contare sull’aiuto di sua sorella Rosa e di Marilù, l’adorata cognata. Nel frattempo nella sua vita riappare Toni, ex amico…