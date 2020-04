Wanda Nara, look da capogiro: “Mi manca indossare un abito così”, il post della showgirl non passa inosservato.

Lei è senza dubbio una della ‘wags’ più amate in assoluto: parliamo di Wanda Nara, la bellissima moglie di Mauro Icardi. Di recente, l’abbiamo vista in tv come opinionista al Grande Fratello Vip 4: un’avventura meravigliosa, durante la quale Wanda ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e schiettezza. Un pubblico che continua a seguirla ed ammirarla anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio sul suo profilo, seguito da ben 6,4 milioni di followers, che la Nara ama condividere foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E, poco fa, la bellissima showgirl ha pubblicato una foto che non è passata inosservata. Si tratta di un selfie allo specchio in cui Wanda indossa un abito di cui ha molta nostalgia. “Una vita in tuta”, si legge nella didascalia al post. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito!

Wanda Nara, look da capogiro su Instagram: l’abito che indossa è incantevole

Wanda Nara è una delle donne più apprezzate del momento. E non solo dagli uomini! La moglie del bomber argentino Mauro Icardi è di una bellezza innegabile, ma i fan impazziscono per lei anche per la sua genuinità e simpatia. Doti che Wanda ha dimostrato ampiamente nel ruolo di opinionista all’ultimo GF Vip, dove ha divertito i telespettatori con i suoi commenti ironici ed esilaranti. Ma è sui social che la Nara è una vera e propria star. I suoi post su Instagram difficilmente passano inosservati. Come quello apparso online proprio qualche ora fa, quando Wanda ha confidato ai followers di sentire la mancanza di indossare un abito da sera. A causa della quarantena forzata, ovviamente. Quindi, Wanda ha deciso di approfittarne e indossare un meraviglioso abito per scattare un selfie. Il suo look non è passato inosservato! Date un’occhiata:

Eh si, un look davvero incantevole quello di Wanda, che non poteva non colpire i fan. Il post, come sempre accade quando si tratta della Nara, ha ottenuto il poco tempo il pieno di likes e commenti. Tutti pieni di complimenti per l’argentina, che si conferma una delle donne più amate del momento. E voi, cosa aspettate a seguirle le sue avventure social sul suo profilo ufficale di Instagram? Non ve ne pentirete!