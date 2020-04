Ad X Factor 2020 potrebbe esserci il ritorno di un giudice molto discusso: l’indiscrezione circola sul web da qualche ora ed ha già fatto mormorare i fan

X Factor è un talent show arrivato in Italia nel 2008. Dopo le prime edizioni trasmesse su Rai Due, dal 2011 il programma va in diretta su Sky Uno e con grande probabilità andrà in onda fino al 2022 in seguito al rinnovo contrattuale. Tutte le edizioni su Sky sono state condotte da Alessandro Cattelan, vero e proprio padrone di casa. Tutti i cantanti usciti dal talent show: da Marco Mengoni a Francesca Michelin, fino a Lorenzo Fragola e Michele Bravi. L’ultima edizione, invece, è stata vinta da Sofia Tornambene, che ha raccolto l’eredità di Anastasio, battendo in finale Booda e Sierra. La cantante apparteneva alla scuderia di Sfera Ebbasta, che ha firmato così la prima vittoria al suo primo anno nel talent show.

X Factor 2020, si lavora per il ritorno di un giudice molto discusso

Nonostante l’emergenza Coronavirus, che ha stravolto i palinsesti televisivi autunnali e primaverili ed ha gettato un velo d’incertezza su quelli estivi, la prossima edizione di X Factor dovrebbe andare lo stesso in onda. Sky ha pubblicato una nota nella quale annuncia che ci saranno molti cambiamenti. La prima riguarderà il titolo: la nuova edizione si chiamerà #XF2020, rinunciando al numero dell’edizione. Nel frattempo stanno per partire anche i casting. La rete sta cercando nuovi talenti e ha aperto i precasting, chiedendo di inviare dei video registrati a casa. Nel giro di pochi giorni sono giunte già migliaia di iscrizioni, in linea con le precedenti edizioni. Le selezioni sono aperte a tutti gli aspiranti cantanti che abbiano compiuto 16 anni al 1° settembre 2020. Per iscriversi si deve compilare il form all’indirizzo sul sito di Sky.

Nel frattempo si lavora anche per formare il cast della nuova edizione. La produzione dovrà cercare di fare meglio rispetto allo scorso anno e per questo motivo potrebbe decidere di rinnovare totalmente la squadra. Come annunciato da Dagospia, la produzione sarebbe a lavoro per il ritorno di Manuel Agnelli, frontman del gruppo Afterhours e giudice molto discusso nelle precedenti edizioni.

Il rockettaro, però, non sarebbe l’unico nome nella lista: in cima alle preferenze degli autori ci sarebbero anche Neffa e Mika. Il primo nome circola già da un paio di anni e questa potrebbe essere la volta giusta. Anche per Mika si tratterebbe di un ritorno, tra l’altro anche molto gradito. Il cantante è stato il primo giudice internazionale del talent show.