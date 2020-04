Coronavirus, le parole del commissario Arcuri sulle mascherine: ‘Fisseremo il prezzo massimo’

Coronavirus, il commissario Arcuri, in una recente conferenza stampa, ha parlato anche delle mascherine e del suo prezzo: ecco le sue parole.

Siamo in prossimità della Fase Due, lo sappiamo. Dopo quasi due mesi di misure restrittive imposte dal Governo per limitare il più possibile il contagio da Covid-19, sembrerebbe che da lunedì 4 Maggio inizierà la tanto agognata fase in cui ci è possibile, seppure in piccola parte, ritornare alla normalità. Ovviamente, è assolutamente vietato abbassare la guardia. Nonostante i risultati dati in queste ultime settimane siano più che confortanti, è necessario essere sempre all’erta. E, soprattutto, continuare a mantenere e rispettare ciò che ci è stato detto sin dall’inizio. A partire, quindi, dal distanziamento sociale. Fino alle precauzioni utili ad evitare il contagio da Covid-19, quali mascherine e guanti. Ecco. A proposito proprio di mascherine, in una recente conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile, Domenico Arcuri è intervenuto a riguardo. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che il commissario abbia dato delle importanti novità sulla vicenda. Ecco di che cosa parliamo.

Coronavirus, Arcuri annuncia il prezzo fisso delle mascherine

In attesa di vaccino che, come raccontato in un nostro recente articolo, dovrebbe arrivare, secondo l’immunologo Abbrignani, tra due o tre anni, bisogna convivere con il Coronavirus. È proprio per questo motivo che, anche nella Fase Due, saranno indispensabile mantenere diverse regole. E, soprattutto, continuare ad adottare quelle precauzioni che, fino a questo momento, sono stati più che utili ed indispensabili per la nostra salvaguardia. Ci riferiamo, quindi, a mascherine e guanti. A proposito di mascherine, sappiamo che, soprattutto ad inizio emergenza, era davvero difficile trovarle. Tuttavia, stando a quanto si apprende da quanto dichiarato da Domenico Arcuri, sembrerebbe che molto presto ci sarà un’importante novità. Nell’odierna conferenza stampa tenuta sabato 25 Aprile presso la sede della Protezione Civile, il commissario ha chiaramente detto che, molto presto, partiranno, per ciascuna Regione Italiana, delle partite di mascherine. ‘Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno per gestire la fase 2’, si legge su Fanpage. Sottolineando, inoltre, la distribuzione di queste anche alla pubblica amministrazione, ai trasporti pubblici, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che ripartiranno dal 4 Maggio. Ma non è affatto finita qui.

Oltre, quindi, a parlare dei test sierologici che, come raccontato in un nostro recente articolo, partiranno dal 4 Maggio, Domenico Arcuri ha parlato anche delle mascherine e della sua distribuzione in ciascuna Regione Italiana. Ma non solo. Perché, proprio a scanso di equivoci, il commissario ha svelato: ‘Fisseremo il prezzo massimo al quale le mascherine potranno essere vendute. Lo faremo sia con riferimento al prezzo, sia con riferimento al prezzo che con aliquota fiscale connessa è allo stesso’, si legge su Fanpage. Non sappiamo, ovviamente, a quanto ammonterà. Una cosa, però, è certa: non ci saranno più tutte quelle polemiche delle settimane scorse.