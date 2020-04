Beatrice Valli incinta è stata in ospedale: l’ex corteggiatrice non si è sentita bene ed è corsa a fare una visita. Ecco la Instagram story pubblicata.

Li abbiamo conosciuti a Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini si sono incontrati per la prima volta nello studio di Maria De Filippi ed è scoppiato un amore folle ed incredibile. A distanza di anni stanno ancora insieme, presto si sposeranno, e sono già diventati genitori. Dopo Bianca, è in arrivo un nuovo bebè: per Marco è il secondo figlio, per Bea questa è la terza gravidanza: da una precedente relazione ha avuto Alessandro. Ieri la Valli purtroppo non si è sentita bene e per questo motivo è andata in ospedale: ha fatto sapere tramite i social cosa era successo. Ecco i dettagli!

Beatrice Valli in ospedale per un controllo: “Oggi non sto per niente bene”

Sembra manchi davvero poco al parto di Beatrice Valli. Ieri, 24 aprile, è stata in ospedale ed ha comunicato cosa le fosse successo tramite un Instagram story. “Piccolo controllo, oggi non sto per niente bene ed ho preferito farmi visitare. Non manca tanto ma ora torno a casa. Tornerò presto mi sa” ha scritto l’ex corteggiatrice che aspetta il secondo bimbo dal suo Marco Fantini. E’ una femminuccia che porta in grembo e si chiamerà Azzurra.

Era inizio febbraio quando Bea rivelava di star vivendo una gravidanza impegnativa. Nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo, raccontò con le lacrime agli occhi di aver avuto un problema: “Sono stata colpita da un’infezione all’intestino, e mi sono sottoposta a cure pesanti. Pensavo di vivere la gravidanza come le altre due, invece no. Speriamo andrà tutto bene, non l’ho presa molto bene. Non sono tranquilla”. Tutto si è risolto e la piccola Azzurra tra un po’ verrà al mondo. Mamma Bea è una donna molto forte: a soli 17 anni ha avuto il suo primo figlio, Alessandro, dal suo precedente uomo. Ha cresciuto il piccolo ‘Alle’ da sola ed è stata una responsabilità che le ha cambiato la vita. Con Marco ha avuto Bianca ed ora sta per nascere una nuova piccola: la famiglia si allarga e non appena rientrerà l’emergenza Coronavirus Marco e Beatrice convoleranno a nozze!

In questa foto sono davvero spettacolari: l’ha pubblicata Beatrice sul suo profilo Instagram.