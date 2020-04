Da Diletta Leotta a Belen Rodriguez: in quarantena le terrazze diventano mozzafiato

Da Diletta Leotta a Belen Rodriguez, ecco alcune delle Vip che stanno trascorrendo questa quarantena a prendere il sole in terrazza.

Le attività che possono essere svolte in quarantena, si sa, sono davvero numerose. Oltre a dedicare del tempo alla propria casa, alla famiglia e allo smart working, sono tantissime le opportunità che abbiamo davanti per far trascorrere al meglio queste giornate rinchiuse in casa. A partire dalla lettura di un libro e alla visione di un film o di una serie televisiva fino ad un duro e costante allenamento fisico, il tempo può essere impiegato facilmente. Ma non solo. Perché c’è chi, approfittando di queste splendenti giornate primaverili, ha deciso di godere dei primi raggi solari. E così, o in costume o in canotta, ha reso le terrazze delle propria abitazione davvero mozzafiato. Lo sanno bene alcune Vip. Che, sui loro canali social, hanno reso noto il loro momento di relax mentre prendono il sole, facendo girare letteralmente la testa per la loro bellezza. A partire, infatti, da Diletta Leotta fino a Belen Rodriguez ed Anna Tatangelo, sono tantissime le ‘star’ di Instagram che hanno voluto condividere questo momento con i loro adorati sostenitori.

Da Diletta Leotta a Belen: le loro terrazze diventano mozzafiato

Ammettiamolo: con queste temperature che anticipano di gran lunga l’estate e questo sole cocente, a chi non è venuta voglia di abbronzarsi sul terrazzo delle propria abitazione in quarantena? Beh, se voi l’avete pensate, c’è chi, in realtà, l’ha messo proprio in atto. Parliamo, come dicevamo precedentemente, delle vere e proprio star di Instagram. A partire da Diletta Leotta fino a Belen Rodriguez ed Elisabetta Gregoraci, le dolci fanciulle hanno reso davvero mozzafiato i terrazzi delle loro abitazioni. Pochissime ore fa, ad esempio, vi abbiamo parlato della conduttrice sportiva di Sky. Che, approfittando del caldo sole milanese e dell’acquisto più pazzesco di questi ultimi mesi, si è immersa in una piscina gonfiabile, sfoggiando una forma fisica davvero da urlo e un bikini da capogiro. ‘Peccato’, però, per lo scherzo di Daniele Scardina. Stessa ed identica situazione per Belen Rodriguez. Proprio ieri, sul suo canale social ufficiale, l’argentina ha pubblicato un video e una foto che la ritraggono in costume e che, senza alcun dubbio, hanno tolto il fiato a tutti i suoi ammiratori social e ai suoi vicini. D’altra parte, lo aveva raccontato anche lo stesso Stefano De Martino che sua moglie era diventata la ‘gioia’ di tutto il suo vicinato. Ma non credete che sia terminata qui. Anche Anna Tatangelo ed Elisabetta Gregoraci non scherzano affatto.

Insomma, un vero e proprio spettacolo, Elisabetta Gregoraci. Per non parlare, poi, di Anna Tatangelo. Che, in quest’ultima foto condivisa sul suo canale social, si è mostrata con indosso un top più che primaverile e con i capelli mossi in versione ‘naturale’. Insomma, se questi sono i presupposti, ci aspetta un’estate davvero imperdibile.

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui