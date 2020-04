La cuoca di Fatto in Casa per Voi, Benedetta Rossi scherza col marito: “Dici che non so parlare” e intanto celebra l’essere prima in tendenza su YouTube.

Benedetta Rossi, si sa, è una della cuoche casalinghe più amate d’Italia. Le sue ricette pubblicate su YouTube, ma anche quelle trasmesse in tv nel programma Fatto in Casa Per Voi, hanno un successo incredibile. Un boom vero e proprio dato anche dal fatto che proprio su YouTube Benedetta è prima in tendenze. Per annunciarlo ai fan e alla moglie, il marito della Rossi ha così fatto un simpatico video nelle storie di Instagram in cui prende in giro la donna per il suo accento.

Benedetta Rossi YouTube, prima in tendenza, ma il marito la prende in giro

“Attenzione attenzione, questa qui, guardatela con gli occhi chiusi che sembra un po’ così è prima in tendenze su YouTube” esclama il marito di Benedetta Rossi nelle storie di Instagram e la cuoca più amata d’Italia lo interrompe: “Eh beh! Ti dispiace? Vedi, tu che dici che parlo male, che sono una pasticciona alla fine…”. Inizia così un siparietto simpatico tra marito e moglie in cui lui accusa lei di parlare con un forte accento marchigiano: “Lo dicono tutti” esclama. Già perché delle sue origini Benedetta Rossi non ne fa certo mistero, anzi. L’accento delle Marche si sente benissimo, ma ormai è un tratto distintivo che la caratterizza e la fa essere ancora più simpatica. Il punto di forza della cuoca di Fatto in Casa Per Voi è infatti il suo essere una persona comune, come tutte le donne d’Italia. E così sono anche le sue ricette: semplici, facili e buonissime.

Le ricette di Fatto in Casa Per Voi

In questi giorni di quarantena Bendetta Rossi con il marito e il cane Nuvola è a casa, nella sua villa marchigiana, ma non si ferma certo dal cucinare, anzi. Proprio nelle storie di Instagram vediamo che il set è pronto per fare altri video e quindi molte altre ricette sono in arrivo per la gioia dei fan.

Del resto in questi giorni gli italiani stanno trascorrendo molte ore ai fornelli. Non potendo fare altro, un po’ per ingannare il tempo, un po’ per rinfrancare lo spirito, si cucina e le ricette di Benedetta Rossi sono una vera e propria manna dal cielo.