Stasera ci aspetta un’altra divertentissima puntata di Ciao Darwin, che ormai da settimane ci tiene compagnia su Canale Cinque a partire dalle 21:25 circa. Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è ormai diventto un cult della televisione Italiana, che vede ad ogni puntata personaggi di tutte le specie contrapposti tra loro. Con l’arrivo del Coronavirus, ovviamente anche i palinsesti si sono dovuti adeguare e hanno pensato di rimandare in onda le puntate dell’ultima edizione dello show che hanno riscosso un notevole successo. Non mancano infatti le risate e i momenti di grande ilarità, complici sicuramente le sfide tra le due fazioni e i siparietti di Luca Laurenti. Personaggio certamente amatissimo e super acclamato di tutte le puntate è Madre Natura, ogni sera impersonata da una giovane e bellissima modella. Questa sera i panni dell’attesissima Madre Natura sono vestiti da Sara Croce, attuale Bonas di Avanti un altro ed ex di Andrea Damante. L’avvenente Madre Natura, oltre alla bellezza disarmante, ha anche molte altre doti, di cui vorremmo parlarvi.

Ciao Darwin, la sorprendente passione di Madre Natura: chi l’avrebbe mai detto?

Sara Croce è certamente tra i volti più apprezzati attualmente del mondo dello spettacolo, attuale bonas di ‘Avanti un altro’ e Madre Natura in ‘Ciao Darwin’, tempo fa è stata al centro del mondo del gossip per il flirt avuto con Andrea Damante. La ragazza è certamente di una bellezza disarmante, con gli occhi azzurrissimi e i capelli biondi, ma la bellezza non è la sua unica dote. La ragazza che ha fatto della propria bellezza un lavoro, è una giovane studentessa all’università Iulm, all’indirizzo di Comunicazioni d’impresa. La ragazza si divide tra tantissimi impegni giornalieri… Classe ’98, la bella Sara occupa il proprio tempo tra l’università, la televisione, la moda e gli hobby. Tra quelli sicuramente più importanti, c’è il fitness, che pratica con impegno quotidianamente, e gli animali. La Croce infatti ama i cavalli, come si può notare anche dal suo profilo Instagram Ufficiale.

La vera sorpresa è però un’altra… Sara è un’appassionata di musica, in particolare di Heavy Metal e il suo artista preferito è Ozzie Osbourne. Per coltivare questa passione per la musica, e in particolare per il canto, ha frequentato la scuola di musica del cantante Ron.