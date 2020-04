Coronavirus, il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri: “Dal 4 maggio partiranno i test sierologici in tutta Italia”, poi l’annuncio sul prezzo delle mascherine, ecco le sue parole nel dettaglio.

Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha fatto un importante annuncio in conferenza stampa. Si tratta di una notizia che riguarda l’inizio dei test sierologici su un campione di 150mila italiani, che a quanto pare partiranno dal prossimo 4 maggio. La notizia è importante, perché solo attraverso i test sarà possibile avere dati più sicuri sulla pandemia, permettendo di avere un quadro più chiaro e preciso sulle persone che sono realmente entrate in contatto con il virus, producendone dunque gli anticorpi. La diffusione dei test su tutto il territorio italiano era stata una richiesta specifica del Ministro della Salute Roberto Speranza, della quale Arcuri si è subito occupato: ecco le parole del Commissario straordinario per l’emergenza, che ha annunciato anche un’importante notizia sul prezzo delle mascherine.

Coronavirus, il commissario Arcuri: “Dal 4 maggio via ai test sierologici in tutta Italia”, ecco le sue parole nel dettaglio

Il Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha annunciato in conferenza stampa la conclusione della gara per il test sierologico, alla quale hanno partecipato ben 72 aziende, che è terminata con 4 giorni di anticipo, solo 9 giorni dopo la richiesta arrivata dal Ministero della Salute. “L’azienda che ha vinto”, ha spiegato Arcuri, “ha offerto la soluzione più vantaggiosa esistente sul mercato, con un’affidabilità superiore al 95%”. I test, ha spiegato Arcuri, verranno fatti su un campione di 150mila persone, individuate attraverso le ricerche di Istat e Inail, e saranno totalmente gratuiti. Il commissario ha inoltre annunciato che i risultati dei test verranno diffusi di volta in volta e non bisognerà dunque attendere di effettuarli tutti prima di comunicarne gli esiti. Una tempestività che sarà sicuramente molto vantaggiosa ai fini della riapertura prevista per il prossimo 4 maggio, anche se Arcuri sottolinea: “Non abbiamo ancora vinto contro virus, non siamo ancora al 25 aprile di questa guerra”.

Arcuri: “Fisseremo il prezzo massimo per le mascherine”

Nella conferenza stampa tenutasi poco fa, il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha annunciato che presto verrà fissato il prezzo massimo di vendita delle mascherine e che il Governo si impegnerà a distribuirne la quantità necessaria a tutte le regioni, in modo che ne mettano da parte una quota. “Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine necessarie per la fase 2, arriveremo a produrne 25 milioni al giorno”, queste le parole di Arcuri, “Daremo le mascherine alle strutture di trasporti, alle forze dell’ordine e a tutti i componenti del sistema pubblico che ricominceranno a vivere dal 4 maggio“.

Arcuri ha assicurato infine il massimo impegno del Governo per affrontare la fase 2,soprattutto per quanto riguarda la produzione delle mascherine, con lo scopo di arrivare anche ad azzerare l’importazione.