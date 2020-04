Coronavirus, Bill Gates e la sua associazione sarebbero pronti a finanziare i vaccini: “E’ un bene comune” le parole del filantropo della Microsoft

La fine del lockdown si avvicina e sebbene questo significa avere un po’ più di libertà rispetto a quella che negli ultimi mesi abbiamo avuto, i rischi e le precauzioni da adottare sono ancora tantissime. La situazione che si è venuta a creare in tutto il globo a causa della diffusione del Coronavirus è davvero straziante e purtroppo a mesi di distanza dallo scoppio della pandemia, l’unica cosa che sembra essere certa su questo virus, è che si conoscono ancora troppe poche informazioni. Tantissimi sono gli studi che gli esperti virologi stanno effettuando in tutto il mondo, al fine di riuscire a trovare una soluzione valida per poter debellare i virus. Attualmente sono molti i centri di ricerca e le collaborazioni tra le università mondiali per la ricerca di un vaccino che possa essere utile alla popolazione. I costi di un vaccino disponibile a livello globale in grosse quantità sarebbe davvero enorme, ed è per questo che i primi filantropi iniziano a farsi avanti affinché questa cosa diventi possibile.

Coronavirus, Bill Gates pronto a finanziare i vaccini: “E’ un bene comune”

Tra i filantropi che ormai da anni sono coinvolti nel settore della ricerca scientifica per lo studio di malattie rare e lo sviluppo dei relativi vaccini, c’è certamente il magnate Bill Gates. Il fondatore della Microsoft Corporation sono ormai molti anni che insieme alle attività di imprenditoria si dedica alle opere umanitarie. Gates e la moglie Melinda hanno fondato nel 2000, ‘Bill and Melinda Gates’. Un’associazione privata che si occupa di opere umanitarie, e che negli anni è stata in prima linea per la lotta all’Hiv. Attualmente Gates e Melinda hanno deciso di dare il loro contributo alla lotta al Covid 19, prima con delle donazioni e ora con aiuti allo sviluppo del vaccino. Stando a quanto riferito dal ‘New York Times‘, Bill sarebbe disposto a finanziare lo sviluppo del vaccino contro il Coronavirus. L’uomo nel corso delle scorse settimane è stato spesso al centro delle polemiche complottistiche nate negli States, proprio in merito al Covid.

Le parole utilizzate nei confronti dell’uomo non sono state affatto piacevoli, ma questo non gli ha impedito di guardare oltre e continuare a battersi per il bene comune. Le parole dell’uomo non lasciano spazio a dubbi: “E’ uno dei più importanti sforzi in corso”. Gates non ha dubbi che il vaccino rappresenti un: “Bene comune”, motivo per cui risulta convinto di voler contribuire attivamente. Ovviamente non ci resta che aspettare per capire in primis come si muoveranno gli scienziati e quando effettivamente sarà possibile trovare un vaccino valido a contrastare il virus.