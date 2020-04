Coronavirus, svolta da Palazzo Chigi: chi abita al mare può fare il bagno

Coronavirus, è arrivata una vera e propria svolta direttamente da Palazzo Chigi: chi abita al mare, può già fare il bagno, ecco l’annuncio.

Mancano pochissimi giorni e, dopo quasi due mesi di severe misure restrittive, dal 4 Maggio inizierà la cosiddetta Fase Due dell’emergenza Coronavirus. Non saremo, quindi, più obbligati a restare nelle proprie case, ma, sempre con le dovute precauzioni e raccomandazioni, sarà possibile ritornare ad un piccolo approccio di normalità. È proprio per questo motivo che, in questi ultimi giorni, stanno circolando tutte le novità che il programma del premier Giuseppe Conte ha previsto per un iniziale partenza dell’Italia. A partire, quindi, dai mezzi pubblici. Fino agli spostamenti ed, ovviamente, alla ‘libera uscita’. Proprio a tal proposito, pochissime ore fa, è giunta una svolta davvero incredibile da Palazzo Chigi. Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale, sembrerebbe che, chi vive al mare, ha la possibilità di fare già il bagno. Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, la svolta di Palazzo Chigi: l’annuncio

Si tratta di una vera e proprio svolta, questo è sicuro. Come testimoniato dal sito ufficiale di Palazzo Chigi, sembrerebbe che per chi abita vicino al mare ci siano delle importanti novità in arrivo. Sul ‘forum’ dedicato al decreto ‘Io resto a casa’ e, soprattutto, alle domande più frequenti, riguardante una clamorosa novità. ‘Mi è consentita una passeggiata a montagna/collina o in riva al mare/fiume’?, recita la domanda in questione. Sorprendente e ‘clamorosa’ è stata la risposta. ‘Si, è sempre possibile svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione principale’, si legge sul sito ufficiale. Ma non è affatto finita qui. Perché, ammettiamolo, questa è una notizia che sapevamo sin dall’inizio. La novità, badate bene, consiste in ben altro. ‘È ammesso per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago)’, questo l’annuncio che, qualche ora fa, è stato dato dal sito ufficiale di Palazzo Chigi. Una novità clamorosa che, come sottolineato, non può essere applicato da chiunque. Coloro che, infatti, sono obbligati alla quarantena o risultati positivi al Coronavirus, non possono affatto muoversi.

Insomma, parliamoci chiaro, questa è senza alcun dubbio una novità davvero clamorosa. Quindi, ricapitoliamo: chi abita accanto al mare ha la possibilità di potersi tuffare già da adesso. E godersi, com’è giusto che sia, questa sensazione in netto anticipo. Insomma, cosa aspettate? Le giornate sono belle, calde e più che piacevoli, un tuffo non lo fareste? Noi decisamente si!