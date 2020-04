Valentina Dallari, la verità su Junior Cally: “È un mese che non lo sento”

La storia d’amore tra Valentina Dallari e Junior Cally è arrivata al capolinea? Nelle storie l’ex tronista dice la sua verità su come sono andate le cose.

Le storie di Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne sono piuttosto chiare. Con il suo fidanzato non si sente da un mese e pare che ormai sia tutto finito. La dichiarazione rilasciata sui social parla chiaro, Valentina è piuttosto furente nei confronti di Junior Cally che, a suo dire, è sparito da diverso tempo dando una spiegazione che non sembra essere reale.

Valentina Dallari, lo sfogo su Instagram: “Il mio fidanzato è sparito”

Ma cosa è successo? Valentina Dallari si era fidanzata con Junior Cally e sembrava che tra i due ci fosse una bellissima storia d’amore. Purtroppo però da qualche tempo tra i due c’era silenzio e anche nelle storie e sui social non si vedevano più insieme. Così i fan, come i giornali online, si sono chiaramente interessati alla situazione e alla fine è arrivata la risposta proprio di Valentina. Tramite le storie la ragazza senza peli sulla lingua ha detto la sua: “Io odio queste cose mi fanno vomitare, ma a sto punto… Praticamente il mio fidanzato non l’ho mai sentito. Da un giorno all’altro è scomparso. In realtà, visto che me lo chiedete sempre, è un mese che non lo sento. Mi ha detto che non stava bene, gli ho detto che lo avrei aiutato ed è sparito completamente poi adesso se ne esce con queste storie in cui posta dei direct in cui delle … gli mandano foto”.

“Io mi discosto completamente da queste persone”

Il tono di voce è palesemente infuriato e la Dallari è anche scocciata in quanto l’atteggiamento avuto da Junior Cally sembra proprio essere scorretto. Tanto che l’ex tronista dichiara: “Io ovviamente da questo personaggio e da queste persone mi discosto completamente, non sono una persona che sta con gente del genere e mi fa anche tristezza. Ricordatevi di stare accanto a una persona che ha le palle di lasciarvi”. Insomma, la storia d’amore tra i due sembra finita.

Sul profilo Instagram di Junior Cally, per altro. Nessun riferimento ora come ora alla sua storia. Ha solo pubblicato alcune frasi in cui dice che ha bisogno di ossigeno e che non si sente di mettere niente di suo.