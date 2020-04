Amici 19, cosa c’è davvero tra Javier e Talisa? Parla il ballerino cubano, classificatosi secondo nel talent show di Canale 5.

Si è conclusa venerdì 3 aprile la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un’edizione particolare, che è riuscita ad andare avanti nonostante l’emergenza Coronavirus. A trionfare nel talent è stata Gaia Gozzi, la cantante che, sin dalle prime puntate dello show, ha incantato tutti con la sua voce. Secondo classificato Javier Rojas, il ballerino cubano che, oltre al premio della categoria danza, ha vinto anche quello della Critica. Un’esperienza unica per Javier, che è cresciuto davvero tanto grazie ai mesi passati nella scuola. Un’esperienza durante la quale il ballerino ha conosciuto anche una persona speciale: si tratta della sua ex collega Talisa Ravagnani, anche lei nella scuola di Amici. Tra i due è nato un flirt abbastanza intenso, durante la permanenza nel programma. Ma come sono, oggi, i rapporti tra i due ballerini? In tanti se lo chiedono ed è stato proprio Javier a togliere ogni dubbio. Scopriamo cosa ha raccontato, in un’intervista a Mondo TV 24.

Amici 19, cosa c’è davvero tra Javier e Talisa: le parole del ballerino lasciano qualche speranza

Javier e Talisa stanno insieme dopo Amici 19? Pare proprio di no. A parlare della relazione con la ballerina è stato proprio il secondo classificato del talent show di Maria De Filippi. In un ‘intervista a Mondo Tv 24, Javier ha risposto a quella che è una delle domande più frequenti dei fan della trasmissione. Che, durante l’ultima edizione, si sono affezionati a quella che sembrava essere la ‘nuova coppia’ di Amici. Ma il ballerino è stato molto chiaro: “Siamo amici da sempre, abbiamo un bel rapporto. Abbiamo vissuto il percorso insieme e si è creato un bel rapporto, un bel sentimento. Non ci siamo visti per la quarantena, dobbiamo vederci per capire”. Niente di certo, insomma. Se è vero che, ad oggi, Javier si ritiene un ‘amico’ di Talisa, il ballerino non sembra escludere una conoscenza più approfondita, per capire se ci potrà essere qualche possibilità: “Dipende, dobbiamo vedere anche i piani di vita di Talisa. Dentro la casetta non è una relazione normale.”

Queste le parole di Javier sul suo rapporto con Talisa. Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori sviluppi. E a voi, piacerebbe vedere i due ballerini di Amici 19 di nuovo insieme?