Amici Speciali: quando inizia, concorrenti, cast completo

Le ultime su “Amici Speciali”, nuovo format del talent show condotto da Maria De Filippi: quando inizia, concorrenti e cast completo

Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, è stato uno dei tanti programmi ad essere colpiti dall’emergenza Coronavirus. La conduttrice è stata costretta ad andare in onda senza pubblico in studio, rinunciando ad un elemento molto importante per il proprio programma. L’edizione ha visto trionfare Gaia Gozzi, che in finale ha battuto il ballerino Javier Rojas. Subito dopo la diciannovesima edizione del talent show sarebbe dovuto andare in onda una nuova versione di Amici con protagonisti alcuni allievi delle passate edizioni. Tale edizione, però, è stata rimandata a causa dell’emergenza Coronavirus. La trasmissione potrebbe andare in onda a breve – non a caso è già stato mandato in onda il promo – e sarà intitolata “Amici Speciali“. Chi saranno i concorrenti e quando inizierà questa nuovissima edizione? Di seguito cerchiamo di rispondere alle suddette domande.

Amici Speciali: quando inizia e concorrenti

Tutto pronto per il nuovo format del programma condotto da Maria De Filippi. La prima puntata dovrebbe andare in onda, secondo alcune indiscrezioni, a partire da lunedì 18 maggio 2020. Questa però al momento è un’indiscrezione e come tale va presa con le pinze. Non è stato ancora emanato un comunicato ufficiale che annuncia la data della messa in onda del programma. Oltre alla data precisa, non si conosce anche il cast completo della trasmissione. Anche in questo caso ci sono diverse indiscrezioni. Possiamo dire che tra i concorrenti sicuramente ci saranno Gaia Gozzi e Javier Rojas, vincitori della categoria canto e ballo dell’ultima edizione. Non dovrebbero mancare, inoltre, anche Alberto Urso e Giordana Angi, protagonisti della scorsa edizione del talent show. Tra i cantanti, inoltre, dovrebbe figurare anche Michele Bravi, cantante totalmente estraneo al programma ma già annunciato qualche mese fa. La squadra dei cantanti dovrebbe essere completata da Irama, vincitore della diciassettesima edizione del programma, e da Stash, professore della categoria canto nonché ex vincitore del programma. Tra i ballerini invece, oltre al già citato Javi Rojas, dovrebbero figurare alcuni professionisti del programma, come Alessio La Padula, Andreas Muller, Alberto Gaudino, Gabriele Esposito e Ale Gaudino.

Anche in questo caso vi invitiamo a prendere con le pinze i nomi sopra citati. Il cast non è ancora stato ufficializzato, di conseguenza alcuni nomi potrebbero essere inesatti. Il cast, però, con grande probabilità dovrebbe essere questo. Resta ancora da capire se saranno coinvolti in qualche modo anche gli altri professori, come ad esempio Rudy Zerbi, protagonisti di numerosi siparietti nell’ultima edizione di Amici.