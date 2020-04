Chi è Franco Pistoni: età, carriera e vita privata dello Iettatore di Avanti un Altro, uno dei personaggi principali della trasmissione di Canale 5.

Tra i programmi di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un altro è senza dubbio uno dei più amati di sempre. Il quiz di Canale 5 della fascia pre serale è una vera e propria dose di allegria. Merito dei conduttori, senza dubbio, ma merito anche dei numerosi personaggi che intervengono durante la gara. Personaggi che, con le loro domande, possono incrementare il montepremi del concorrente, in caso di risposta corretta. Tra i protagonisti più esilaranti e stravaganti della trasmissione c’è senza dubbio lui, Lo Iettatore. Un personaggio unico nel Minimondo di Avanti un altro: con le sue domande ‘cupe’, lo Iettatore affronta argomenti spesso legati al mondo della morte, delle tenebre o dell’horror. Il tutto condito dai commenti esilaranti di Bonolis. Se il concorrente dà la risposta corretta, può proseguire il percorso: in caso contrario, deve lasciare lo studio, col suo ‘cupo’ accompagnatore. Ma sapete chi si ‘nasconde’ sotto le vesti dello Iettatore? Si tratta di Franco Pistoni, un attore molto apprezzato sia nel mondo del cinema che del teatro. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Franco Pistoni: età e carriera dello Iettatore di Avanti un altro

Si chiama Franco Pistoni, ma per tutti è il mitico Iettatore di Avanti un altro. Nato a Rieti il 6 marzo del 1956, l’attore è nel cast della trasmissione di Canale 5 dal 2012. Ma forse non tutti sanno che Franco Pistoni è un musicista, regista e attore: ha anche pubblicato quattro raccolte di poesie, L’acustica del Mar Egeo, Emporio di Razza, Risonanze di Costola e Dalle Nuvole ogni sera, Resiste. Nel corso della sua carriera, Pistoni ha lavorato con numerosi registi di grande livello, da Troisi a Baricco, da Bertolucci a Magni. Al cinema, ha esordito nel 1986, con il Nome della Rosa di Jean Jacques Annaud. Ma sono tante le pellicole a cui ha partecipato; tra le altre, ricordiamo Le vie del Signore sono Finite, ‘o Re, Perduta, Lezione Ventuno, Si può fare, Imago Mortis, Tutti al mare. In televisone, Franco Pistoni è apparso ne I ragazzi della 3a C (1988), in Don Matteo nel 2004 e nella miniserie tv del 2007 Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu. Diventato famosissimo in tv grazie al ruolo di Avanti un altro, lo ‘Iettatore’ è apparso in queste vesti anche in altri programmi televisivi: nel 2016 a Ciao Darwin 7, nel 2016 al GF Vip, e l’anno successivo a Chi ha incastrato Peter Pan

Uno sguardo ad Instagram

Ebbene si, anche lo Iettatore è social! Franco Pistoni è su Instagram, dove il suo profilo conta ben 40,3 mila followers. È proprio lì che, spesso, l’attore si diverte a postare alcuni scatti e video della trasmissione. E non mancano foto in compagnia di colleghi e colleghe di Avanti un altro. Ecco alcuni post direttamente dal suo profilo Instagram:

In questa foto, Franco è in compagnia di tre meravigliose protagoniste della trasmissione: Laura Cremaschi (La regina del web), Claudia Ruggeri (Miss Claudia) e Francesca Brambilla ( La Bona Sorte). In seguito, un altro scatto dell’attore nelle vesti dello Iettatore:

Sulla vita privata di Franco Pistoni non sappiamo molto, ma l’attore ha una figlia di nome Chandra, laureata nel 2018 in Arti e scienze dello Spettacolo.