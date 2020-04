Dormire troppo aumenta il rischio di infarti e ictus? Ecco quante sarebbero le ore di sonno ideali a notte secondo lo studio condotto della Keele University.

Il sonno ha da sempre un ruolo fondamentale nella vita delle persone. Tantissimi studi che si sono succeduti negli anni hanno dimostrato l’importanza di dormire almeno un determinato numero di ore a notte per condurre uno stile di vita migliore e ridurre in maniera significativa il rischio di malattie cardiovascolari. Generalmente, com’è risaputo, è importante dormire almeno 7-8 ore a notte. Uno studio condotto da un’università inglese, però, ha appena scoperto che anche dormire troppo può far male alla salute, aumentando addirittura il rischio di infarti e ictus. Ma qual è la verità? Proviamo a scoprire insieme quali sono i risultati dello studio inglese e quali sono, secondo gli studiosi, le ore di sonno ideali per preservare la salute.

Dormire troppo aumenta il rischio di morte per infarti e ictus? Ecco lo studio inglese che spiega il perché

Dormire poco fa male, come è sempre stato detto e dimostrato da numerosi studi che si sono succeduti negli anni. Un numero troppo basso di ore di sonno, infatti, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, oltre a peggiorare la qualità della vita. Ma cosa succede se invece si dorme troppo? Secondo uno studio condotto dalla Keele University di Newcastle, nel Regno Unito, superare le 7-8 ore di sonno a notte sarebbe altrettanto dannoso. Lo studio, pubblicato sulla rivista ‘American Heart Association’ e intitolato “Self‐Reported Sleep Duration and Quality and Cardiovascular Disease and Mortality: A Dose‐Response Meta‐Analysis”, ha analizzato i dati ottenuti da tutti gli studi precedenti sul collegamento tra la mortalità e i disturbi cardiovascolari e le ore e la qualità del sonno, scoprendo che dormire 10 ore a notte aumenta del 49% il rischio di infarto e del 56% il rischio di morte per ictus. L’ideale, dunque, come da sempre è risaputo, è dormire 7-8 ore a notte. Né di meno, né di più. Secondo i ricercatori, infatti, la qualità e le ore di sonno sono strettamente collegate alla qualità della vita e alla salute psico-fisica delle persone.

I risultati ottenuti dallo studio dicono, dunque, che dormire più di 7-8 ore a notte è dannoso tanto quanto dormire troppo poco. Per avere una migliore qualità della vita e migliorare anche lo stato psico-fisico, è necessario cercare di condurre una vita regolare, con il giusto numero di ore di sonno, un’alimentazione sana ed equilibrata e la pratica regolare di sport.