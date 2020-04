Giuseppe Conte ha tenuto una nuova conferenza stampa per spiegare il suo programma per la Fase Due dell’emergenza Coronavirus: cosa accadrà dal 4 Maggio.

Sapevamo che sarebbe arrivato questo momento e, finalmente, è arrivato. Dopo quasi due mesi di misure molto severe e restrittive mirate a ridurre al minimo il contagio da Covid-19, il premier Giuseppe Conte è pronto a dare inizio alla tanto famigerata Fase Due dell’emergenza Coronavirus. Lunedì 4 Maggio, infatti, tutti gli italiani, seppure in piccola parte e con le dovute precauzioni, possono ritornare ad un piccolo approccio alla normalità. Ecco, cosa succederà tra poco più di una settimana? In questi ultimi giorni si è parlato parecchio di tutti i provvedimenti che verranno applicati lunedì prossimo, ma non si è potuto affatto scendere del dettaglio. Anche perché, fino a poco tempo fa, il capo del governo non si era affatto espresso al riguardo. Certo, nel suo discorso alla Camera e al Senato di qualche giorno fa, aveva chiaramente esposto i cinque punti su cui si basava il suo programma, ma soltanto adesso abbiamo avuto modo di constatare il suo disegno. Infatti, come raccontato in un nostro recente articolo, alle ore 20:20 di domenica 26 Aprile, il premier Conte ha tenuto una conferenza stampa per spiegare dettagliatamente il suo programma.

Coronavirus, Giuseppe Conte in conferenza per la Fase Due: le sue parole

In prossimità dell’inaugurazione della Fase Due dell’emergenza Coronavirus, Giuseppe Conte ha tenuto, domenica 26 Aprile, una conferenza stampa per spiegare dettagliatamente il suo programma. Le misure imposte ad inizio pandemia, lo sappiamo, sono state davvero severe e, soprattutto, restrittive. Per limitare al meglio il contagio da Covid-19 e, soprattutto, per evitare il collasso del sistema sanitario, è stato più che opportuno imporre delle drastiche decisioni. Sono passati circa due mesi da quel momento e, dati i risultati più che confortanti, si può iniziare a passare ad un piccolo approccio alla normalità, non dimenticando mai, però, di non abbassare la guardia. Ecco, ma in che cosa consiste questa Fase Due? In questi giorni, come dicevamo precedentemente, se n’è parlato tantissimo. Infatti, pochissime ore fa, sono state rese pubbliche già alcune decisione. Tra cui, quella di rimanere le scuole chiuse fino a settembre.

Ma cosa succederà più? Quali altri provvedimenti il capo del Governo avrà preso? Beh, tra qualche minuto lo scopriremo. Non ci resta che attendere.

Il nuovo decreto del governo per l’emergenza Coronavirus

‘Abbiamo predisposto un meccanismo per tenere sotto controllo la curva dei conti che in alcune zone può risalire’, inizia Giuseppe Conte la sua conferenza stampa da Palazzo Chigi. Sottolineando di quanto la sfida che andremo a vivere dal 4 Maggio al 18 Maggio sarà davvero molto complessa. ‘Dobbiamo rimboccarci le maniche’, continua il premier prima di spiegare dettagliatamente il programma per la Fase Due. Che si compone, quindi, di alcuni punti fondamentali:

Rimarranno spostamenti all’interno della Regione per necessità, motivi di salute, di lavoro e spostamenti per visite ai congiunti. Ovviamente, è necessario rispettare le distanze di sicurezza, l’utilizzo di mascherine ed evitare assembramenti;

Sono vietati spostamenti con mezzi pubblici o privati per raggiungere Regioni che non corrispondono a quella di residenza. Questo è consentito soltanto in caso di necessità o di trasferimento per lavoro;

Rimarranno i divieti di assembramento sia in contesti familiari che non;

Sono consentiti accessi a parchi e ville, rispettando le distanze;

Saranno consentiti sessioni di allenamento per atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti dal CONI e dalla rispettive federazioni, rispettando distanziamento sociale ed evitando assembramenti;

Saranno consentite cerimonie funebri con 15 persone esclusivamente congiunte al defunto;

Sarà consentita attività di ristorazione con asporto;

Riguardo le attività produttive, ecco le novità:

Riapre il settore della manifattura e tutti suoi correlati;

Protocollo di sicurezza per le aziende di trasporto;

Protocollo di sicurezza per tutti i lavoratori dei cantieri.

Dal 18 Maggio, invece, verranno aperte tutte le vendite al dettaglio, musei e mostre;

Dal 1 Giugno, infine, verranno aperte tutte quelle attività destinate alla cura delle persone: quindi, parrucchieri, barbieri ed estetiste.

