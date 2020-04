Paolo Bonolis è in procinto di lasciare Mediaset e di ritornare in Rai? Ecco la sorprendente rivelazione del conduttore televisivo a Mara Venier.

Paolo Bonolis, si sa, è uno dei conduttori televisivi più apprezzati in assoluto. Timoniere di numerosi programmi di successo, il romano decanta un successo davvero clamoroso. Non è un caso, infatti, se ogni suo programma vanta di un seguito davvero invidiabile. Attualmente alla corte di Mediaset con il suo programma Avanti un Altro, il buon Bonolis, per un breve periodo, è stato anche nella diretta concorrente Rai. Ed è proprio qui che, nelle ultime ore, alcuni suoi followers gli hanno chiesto di tornare. Impossibile, infatti, dimenticare la sua conduzione di ‘Affari tuoi’ o, addirittura, di ‘Sanremo’, ma il buon Paolo che intenzioni ha? Davvero ha intenzione di lasciare Mediaset e l’azienda del Biscione per gli studi televisivi di Viale Mazzini? A svelare ogni cosa è il diretto interessato. Che, in una diretta social con Mara Venier, ha fatto una sorprendente rivelazione. Ecco di che cosa parliamo.

Paolo Bonolis lascia Mediaset per la Rai? Le sue parole

Dopo il ritorno di Paola Perego in Rai, ci dobbiamo aspettare anche un ritorno di Paolo Bonolis? È questa la domanda più gettonata che, nel corso della diretta social di sabato 25 Aprile con Mara Venier, è stata fatta al conduttore romano. Al quale, com’è suo solito fare, il marito di Sonia Bruganelli non si è affatto nascosto dal rispondere. Incentivato anche dalla zia d’Italia a rispondere, il conduttore di Avanti un Altro ha chiaramente detto di non poter assolutamente cambiare azienda. ‘Adesso non posso poi che ne so’, risponde Bonolis alla domanda della Venier se potrà mai ritornare in Rai. ‘Quando’, continua a chiedere la conduttrice di Domenica In. ‘Quando mi va’, risponde il romano.

Insomma, dobbiamo realmente aspettarci un passaggio di Paolo Bonolis dalla Mediaset alla Rai. Beh, al momento, sembrerebbe proprio di no. Il conduttore, infatti, ha un contratto con l’azienda di Berlusconi e, stando a quanto traspare dalle sue parole, intende rispettarlo alla grande. Poi si vedrà. A voi, però, piacerebbe rivederlo in Rai?