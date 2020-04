Tiziano Ferro presenta Ellie e Beau, i suoi nuovi amici a quattro zampe: “Dobermann abbandonati perché non sapevano cacciare e aggredire”; il post su Instagram.

Con un video postato sul suo profilo di Instagram, Tiziano Ferro presenta a tutti Ellie e Beau, i suoi due nuovi amici a quattro zampe. Si tratta di due Dobermann di 7 e 8 anni, abbandonati in un canile poiché ‘non sapevano cacciare, aggredire e non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3000 euro“. Un video dolcissimo, attraverso cui il cantante manda un messaggio davvero importante ai suoi followers. Il post non è passato inosservato e, in pochissimo tempo, è stato invaso dai likes e commenti dei followers.

Tiziano Ferro presenta Ellie e Beau, i due Dobermann che ha adottato: “Gli animali domestici non contagiano nessuno”

“Niente ci consolerà dalla perdita di Penny e Piper. Ma abbiamo voluto guardare avanti, dare nuove opportunità ad angeli e siamo corsi in canile”. Inizia con queste parole il messaggio che Tiziano Ferro accompagna all’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il cantante, dopo aver ricordati i suoi amici a quattro zampe scomparsi, presenta al pubblico i nuovi arrivati, Ellie e Beau, due Dobermann abbandonati perché poco aggressivi e, non essendo di razza pura, non capaci di mettere al mondo cuccioli dal costo elevato. Un gesto d’amore che Tiziano e il marito Victor Allen hanno voluto condividere, per spronare quante più persone possibili ad aiutare animali in difficoltà “Anche questo può salvare vite, insieme al lavoro dei nostri eroi negli ospedali. Perché abbiamo bisogno anche di queste cure, di amore in più”.

“GLI ANIMALI DOMESTICI NON CONTAGIANO NESSUNO”, scrive a caratteri maiuscoli Tiziano, che invita i suoi fan a riflettere sulla decisione di aiutare i nostri amici a quattro zampe, in particolare i più adulti, “che nessuno vuole”.