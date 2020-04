Adriana Volpe si è mostrata sui social senza filtri e senza un filo di trucco: la conduttrice scrive una meravigliosa didascalia sotto il post. Ecco le sue parole ed il suo viso ‘acqua e sapone’.

E’ stata una delle protagoniste indiscusse dell’edizione da poco terminata del Grande Fratello VIP. Adriana Volpe, nonostante abbia dovuto abbandonare il reality in corso per un grave problema familiare, è stata presente e protagonista della Casa di Cinecittà fino all’ultima puntata che ha visto il trionfo di Paola Di Benedetto. Adriana sui social è molto attiva ed è seguita da tantissime persone: poche ore fa ha lanciato un messaggio davvero splendido: si è mostrata soprattutto per la prima volta senza un filo di trucco. Ecco il post.

Adriana Volpe sui social senza filtri e senza trucco: “Io sono la mia luce”, il post

“Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco” scrive Adriana Volpe su Instagram. La conduttrice televisiva ed ex concorrente del Grande Fratello VIP ha deciso di mostrarsi in versione ‘acqua e sapone’. Il suo scatto è stato apprezzato da tutti i suoi fan che non hanno perso tempo a commentare ed a complimentarsi. “Sei una favola”, “Sei bella”, “Gli sguardi sono discorsi fatti in silenzio”, “Bella sempre anche così” sono alcuni dei pensieri degli utenti Instagram che seguono la Volpe.

La conduttrice ha scritto come didascalia al post: “Come al solito se faccio un selfie dallo specchio non si capisce mai dove guardo, ma non importa. Come dice Alessia Marcuzzi io sono la mia luce. Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo“. Lo splendido messaggio sotto il suo scatto è davvero splendido. Ora siete curiosi di vedere Adriana senza filtri e senza trucco? Eccola:

Bella dentro e fuori Adriana Volpe: complimenti!