Alessia Marcuzzi si mostra senza trucco e senza filtri: tutti notano quel ‘dettaglio’, pioggia di commenti allo scatto che la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Non è una novità che Alessia MArcuzzi si mostri senza trucco sui social. La conduttrice da qualche giorno a questa parte ha avviato un’iniziativa sul suo profilo Instagram invitando tutte le donne a fare la sua stessa cosa, ovvero pubblicare una foto completamente al naturale, senza trucco né filtri, illuminata solo dalla luce del sole. Tutto ciò per sottolineare che ogni donna gode di luce propria: “Io sono la mia luce” è il punto di partenza dell’iniziativa. “Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo”, scriveva la Marcuzzi nella foto completamente al naturale pubblicata qualche giorno fa sul suo profilo Instagram. Anche oggi la conduttrice ha voluto condividere una sua foto senza filtri e senza trucco, ma l’immagine ha scatenato una vera e propria pioggia di commenti per un particolare ‘dettaglio’ che tutti hanno notato: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Alessia Marcuzzi è sempre molto attiva sui social, in particolare in questo periodo di quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus. La conduttrice sta condividendo continuamente su Instagram foto e video in cui mostra come sta trascorrendo queste settimane di ‘lockdown’, tra divertimento in casa, relax, grandi pulizie e famiglia. Un periodo molto particolare, come del resto per tutti gli italiani, che Alessia sta cercando di vivere al meglio. L’ultima iniziativa social che ha voluto condividere con i suoi quasi 5 milioni di followers è quella di pubblicare foto in cui ci si mostra senza filtri e senza trucco, per condividere la bellezza naturale che, dice la Marcuzzi, gode di luce propria. ‘Io sono Luce’, questo l’hashtag che la conduttrice sta condividendo sui social, chiedendo anche ai suoi fan di fare lo stesso. L’ultimo post pubblicato su Instagram la vede in primo piano mentre prende il sole in versione acqua e sapone, completamente al naturale.

Capelli all’indietro, occhi chiusi e viso rilassato per Alessia, che continua a stupire tutti con le sue foto senza filtri. Tantissimi i like allo splendido scatto della Marcuzzi, ma soprattutto tantissimi i commenti, molti dei quali riferiti a un particolare ‘dettaglio’ che balza agli occhi. Stiamo parlando dell’incredibile somiglianza di Alessia con sua figlia Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti.

Questi sono solo alcuni dei commenti allo scatto della Marcuzzi. Notate anche voi l’incredibile somiglianza?