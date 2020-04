Amici 19, Nicolai svela un retroscena choc: “È successo dietro le quinte”

Nicolai, ballerino di Amici 19, ha svelato un retroscena choc sull’edizione appena terminata: “È successo dietro le quinte”

La diciannovesima edizione di Amici resterà sicuramente nella storia del programma. Il talent show condotto da Maria De Filippi è stato anch’esso travolto dall’emergenza Coronavirus. La produzione è stata costretta ad andare in onda senza pubblico in studio, eliminando una componente essenziale del programma. Gli allievi, inoltre, non potevano avere contatti con la conduttrici e i professori, di fatti anche la coppa è stata consegnata a distanza. Anche le coreografie di Giuliano Peparini, direttore artistico del programma, hanno subito delle variazioni, adattandosi ai tempi. L’edizione è stata vinta da Gaia Gozzi, che ha trionfato in finale su Javier Rojas. Quest’ultimo, invece, ha vinto la categoria ballo, battendo il rivale Nicolai. I due nella scuola hanno instaurato una forte rivalità, salvo poi riappacificarsi a poche ore dalle finale. I due ballerini hanno deciso addirittura di trascorrere la quarantena insieme.

Amici 19, il retroscena choc di Nicolai: le sue parole

Nicolai Gorodiski è stato sicuramente uno degli allievi più discussi della diciannovesima edizione del talent show. Il ballerino si è messo subito in mostra, sin dagli esordi nella scuola. Gorodiski spesso ha ingaggiato un duello verbale con il maestro Timor, arrivando addirittura ad accusarlo di non saper parlare la nostra lingua. Durante la fase del serale, invece, ha iniziato un’accesa rivalità con Javier Rojas, ballerino che gli tendeva lo scettro del vincitore. La loro rivalità è arrivata ai minimi termini ed è stato necessario l’intervento della De Filippi per riportare l’ordine. Dopo alcune settimane dalla fine del talent show, Nicolai rivela un retroscena choc avvenuto dietro le quinte: “Valentin e io abbiamo avuto una discussione e Javier si è messo in mezzo e voleva picchiarmi”. Nicolai e Javier, stando a quanto raccontato da Gorodiski a MondoTv24, sarebbero quasi arrivati alle mani per via di Valentin, altro ballerino della diciannovesima edizione. Nicolai adesso confessa di aver perdonato l’amico: “Durante le liti ero arrabbiato ma adesso è passata e ci siamo riavvicinati. Sono una brava persona”.

Tutto rientrato dunque tra Nicolai e Javier: i due ballerini, come già detto sopra, hanno trascorso insieme questi giorni di quarantena e sicuramente questo periodo sarà servito ad entrambi per rafforzare l’amicizia. Javer prossimamente parteciperà alla nuovissima edizione di “Amici Speciali“, nuovo format ideato dalla produzione capeggiata da Maria De Filippi. Insieme al ballerino ci sarà anche Gaia Gozzi, vincitrice della diciannovesima edizione.