Uomini e Donne anticipazioni 27 aprile: “Tu puoi essere una nonna”

Anticipazioni Uomini e Donne, la puntata di oggi del 27 aprile: Gemma contro Tina, scontro durissimo.

Anche se sappiamo che forse a breve tornerà in onda la formula classica di Uomini e Donne, oggi, 27 aprile 2020 vedremo ancora le avventure di Gemma con i corteggiatori virtuali come occhi blu, cuore di poeta e tutti gli altri. Ci sarà chiaramente spazio anche per Giovanna che continuerà a sentire sia Sammy che Alessandro, ma inizierà a conoscere virtualmente anche altre persone. Ciò che sappiamo dalle anticipazioni di oggi, 27 aprile, è che Gemma scoppierà a piangere, di nuovo, proprio come una volta succedeva in studio per colpa dell’opinionista Tina Cipollari.

La anticipazioni di Uomini e Donne

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, 27 aprile, vediamo infatti una litigata furiosa tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Niente di nuovo, direte voi, ma questa volta le cose sembrano cambiare perché il motivo della litigata è l’eterna giovinezza interiore della Dama di Torino che sembra rimanerci male del fatto che i suoi corteggiatori non la trattano con gli stessi modi di quelli di Giovanna. Un paragone che non regge, secondo la Cipollari, proprio perché la differenza d’età è abissale.

Lo scontro furente tra Gemma e Tina Cipollari

Dalle anticipazioni della puntata pubblicate oggi su Witty Tv vediamo che Maria De Filippi chiederà a Gemma perché sta piangendo. La dama risponde che sentendo come hanno parlato i corteggiatori di Giovanna ha notato delle differenze. A quel punto la Cipollari si trasformerà in una furia: “Ci rendiamo conto che sta piangendo per il modo differente di essere corteggiata?” chiede ironicamente Tina e la Galgani ribatte con furia: “Non potremo mai capirci io e te, siamo su due piani diversi lasciami vivere” e la donna comincia a piangere. Cosa che chiaramente fa infuriare ancora di più la Cipollari che ribadisce: “Ha da ridire su come scrivono a Giovanna, ma vi rendete conto? Tu puoi essere una nonna… il modo di relazionarsi dei giovani è diverso è un pensiero che non dovresti fare”.

La Galgani scoppia a piangere disperata davanti ad una Giovanna inerme e chiosa: “Tu non hai capito niente proprio. Basta devi finirla”