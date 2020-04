Subito dopo la conferenza di Conte per la Fase Due dell’emergenza Coronavirus, il ministro Azzolina è ritornato a parlare dell’esame di maturità.

È stato uno dei temi più dibattuti e discussi di tutta l’emergenza Coronavirus, l’istruzione scolastica. Ma adesso che è arrivata la conferma che tutte le scuole resteranno chiuse fino a settembre, un altro argomento deve essere necessariamente trattato: l’esame di maturità. Nel corso della sua recente conferenza stampa, Giuseppe Conte ha chiaramente spiegato perché, dopo un’attenta ed accurata analisi, il Governo ha predisposto la chiusura definitiva di tutti gli istituti scolastici, ma non solo. Perché il Premier ha anche spiegato quanto sia importante raggiungere una decisione in previsione dell’esame di stato. In questi ultimi giorni si è discusso parecchio sulla modalità. C’è chi opta per un esame a distanza, prendendo spunto dalla didattica a distanza. E chi, invece, opta per un esame in presenza. Ecco. È proprio questa l’opzione che è stata seriamente presa in considerazione in questi ultimi giorni. Ed è per questo motivo che il ministro Azzolina, terminata la conferenza del Capo del Governo, ha voluto scrivere un messaggio sul suo account Facebook ufficiale. Ecco le sue parole.

Coronavirus, le parole del ministro Azzolina sull’esame di maturità

Una cosa è certa: l’esame di stato di Giugno 2020 sarà completamente anomale. Come d’altronde, tutta la situazione che, da diversi mesi, stiamo vivendo. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, non soltanto è stata predisposta la chiusura fino a settembre di tutti gli istituti scolastici, ma anche la maturità di milioni di studenti sarà composta da una singola prova: l’orale. Siamo abituati alla formula ‘classica’, è vero. Eppure, per quest’anno le cose andranno in questo modo. Un’unica prova, un unico colloquio ed è fatta. Ecco. Assodato questo, un altro dubbio assale tantissimi ragazzi e i loro genitori: come si svolgerà il tutto? Fino a questo momento, come dicevamo precedentemente, non sappiamo nulla di certo. Si presuppone, infatti, che questi giorni che verranno saranno davvero cruciali. Tuttavia, appena terminata la conferenza stampa del premier Conte, il ministro Azzolina ha voluto scrivere un messaggio sul suo account Facebook ufficiale proprio riguardante questa faccenda.

‘Lavoriamo anche sugli Esami del secondo ciclo in presenza’, scrive Lucia Azzolina dopo aver ringraziato il premier Conte per le parole spese durante la conferenza e dopo ave sottolineato quanto il pensiero della scuola sia un pensiero costante e, soprattutto, importante. ‘Siamo convinti di poterli garantire in sicurezza, il comitato scientifico ci ha dato il via libera’, continua a scrivere il ministro dell’Istruzione. Insomma, nulla di nuovo rispetto a quanto già detto dal Presidente del Consiglio in conferenza. Piuttosto, una forte probabilità che gli esami verranno svolti ‘face to face’. Siete d’accordo?