Chi è Matteo Braccani: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata dell’uomo fitness di ‘Avanti un Altro’ con Paolo Bonilis e Luca Laurenti

Avanti Un Altro è certamente uno dei programmi di intrattenimento più seguiti della televisione. Il quiz show è ormai uno dei pilastri della televisione degli ultimi decenni, condotto da Paolo Bonolis e il fido amico Luca Laurenti, tiene compagnia agli Italiani nella fascia preserale. Dal programma sono tantissimi i meme che sono usciti e divenuti famosissimi sui social network, in particolar modo su Instagram. Il programma si basa su appunto una serie di domande a cui i vari concorrenti devono rispondere per poter continuare il gioco e sperare di vincere il montepremi. Nel corso della puntata vengono interpellati anche i personaggi del salottino, che sono rappresentati dai personaggi più varo. Tra di loro c’è la bonas, che nell’ultima edizione è stata rappresentata da Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia, che è sicuramente uno dei personaggi più amati del programma. Altro personaggio amatissimo, soprattutto dalle donne è quello dell’uomo Fitness, che in questo caso è impersonato da Matteo Braccani. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più su questo aitante ragazzo che tutte le sere fa capolinea sul palco di Avanti un Altro.

Chi è Matteo Braccani: età e vita privata dell’uomo fitness di Avanti un Altro

Nonostante sia un uomo molto amato dal pubblico, risulta essere anche molto riservato. Sulla vita di Matteo Braccani, infatti, non si conosce quasi nulla, non sappiamo dirvi quando e dove sia nato. Ma sappiamo dirvi con assoluta certezza, che ha saputo fare della propria passione una professione per la vita. Appassionato di fitness, il suo account ufficiale Instagram, pullula di fotografie in cui appare ad allenarsi in palestra. Sappiamo che Matteo Braccani ha frequentato la Iusm di Roma, dove ha conseguito la laurea in Scienze motorie. Successivamente ha iniziato a lavorare come personal trainer e preparatore atletico. La sua passione per il lavoro è così grande che insieme ad un amico ha fondato la Crossfit Cortina, famosa palestra Romana. E’ attivamente impegnato in tv con il suo ruolo di Uomo Fitness nella trasmissione Avanti un Altro.

Nel suo cuore pare esserci una bellissima donna bruna, in cui appare spesso su Instagram, in giro per il mondo, in delle mete davvero esotiche… Ma probabilmente non è il suo unico amore. Sempre da quanto si può vedere su instagram, Matteo è un vero amante degli animale e ha un bellissimo cane.