Chiara Ferragni prende in giro Fedez: "E' così piccolo...", cos'è successo

Chiara Ferragni scatenata prende in giro il marito Fedez: “E’ così piccolo…”, cos’è successo oggi pomeriggio nel salotto di casa Ferragnez

Non c’è ombra di dubbio sul fatto che la coppia formata dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e suo marito Fedez, sia tra le più amate degli ultimi anni. Giovani, belli, talentuosi e soprattutto simpaticissimi. Due ragazzi che hanno fatto sognare milioni di fan con la loro storia d’amore, simile ad una favola. Abituati a vederli sempre impeccabili, con abiti griffatissimi, e agli eventi più glamour del mondo come il Coachella, Festival di Cannes, Oscar, Festival di Venezia… Ci saremmo aspettati di vederli belli e patinati anche a casa, invece sono stati una piacevolissima sorpresa, oltre che una compagnia eccezionale in questo periodo di quarantena forzata. Con i loro Sketch divertentissimi, gli scherzi, i balli con il piccolo Leone, rallegrano le giornate di moltissimi noi con un coinvolgimento genuino e davvero irresistibile. C’è da dire oltretutto che la presenza del signor Franco Lucia, non ha fatto altro che mettere ancor più allegria nella casa, tra corsi di cucina e faccende di casa all’ultima aspirata.

Ciò che sicuramente piace di più ai fan, oltre al piccolo e irresistibile Leone, è sicuramente il rapporto tra la Ferragni e Fedez. I due oltre ad essere molt complici nella vita reale, sono anche quelli che attualmente i teenager definirebbero ‘Partner in crime’. Due ragazzi che si stuzzicano a vicenda con simpatia e volte anche con un po’ di esasperazione. In particolare, Fedez prende in giro continuamente la moglie per le sue non doti culinarie e per la sua reticenza allo sport. Oltretutto la donna sta provando a cimentarsi nei balletti della famosa app Tik Tok, purtroppo senza troppo successo… Anche se oggi pomeriggio pare proprio che per la ‘Ferry’ sia giunto il momento di vendicarsi delle burle subite… Già perché oggi pomeriggio il marito era intento a spostare alcuni soprammobili, ma non tutto è andato liscio come sperato.

La Ferragni ha infatti deciso di burlarsi del marito per la sua statura ridotta, scrivendo anche su Instagram: “E’ così piccolo”. Il ragazzo volendo spostare alcuni soprammobili, è dovuto ricorrere all’uso di uno sgabello e no riuscendo comunque ad arrivare sulla mensola si è dovuto alzare sulle punte, fornendo alla moglie una motivazione più che valida per ridere! Che dire le giornate di questa quarantena non sarebbero le stesse senza la loro allegria e compagnia!