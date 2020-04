Ciro Giustiniani, avete mai visto la moglie del comico di Made in Sud? Le foto di coppia sui social.

Tra i comici di Made in Sud, lui è uno dei più amati in assoluto. Parliamo di Ciro Giustiniani, il napoletano che è diventato noto in tv proprio grazie alla partecipazione divertentissima trasmissione di Rai Due. I suoi monologhi, in cui con ironia tratta tematiche legate alla famiglia e alla società, divertono milioni di telespettatori. Ma forse non tutti sanno che la colonna portante della vita del comico è la sua amata moglie Virginia. L’avete mai vista? Per voi, alcuni post in cui la coppia si mostra insieme sui social.

Ciro Giustiniani, avete mai visto la moglie del comico? I post di coppia sui social non passano inosservati

Ciro Giustianiani è uno dei comici più amati di Made in Sud. Ma non è solo attraverso il piccolo schermo che il comico fa sorridere i suoi fan. Avete mai dato un’occhiata al suo profilo Instagram? Ebbene, lì troverete molti video e sketch a cui non potrete resistere. E in alcuni siparietti, Ciro si fa aiutare anche da lei, la sua adorata moglie Virginia. Date un’occhiata:

Un’intesa davvero forte, quella tra Ciro e la moglie, tant’è che i fan, tra i commenti, chiedono al comico di valutare l’ipotesi di usare Virginia come ‘spalla’ nei suoi spettacoli. Lo scorso ottobre, la coppia ha festeggiato il settimo anniversario di matrimonio, come si legge in un post pubblicato su Instagram proprio in quella data:

Che dire, Ciro e la sua Virginia formano una coppia davvero bellissima. E voi cosa aspettate a seguire Ciro Giustiniani sul suo profilo social ufficiale? Non ve ne pentirete! Le risate sono assicurate!