Coronavirus, parla la Ministra dei trasporti Paola De Micheli: “Vietato ogni spostamento alle seconde case”, le sue parole non lasciano dubbi

Dopo la diretta del Presidente Conte andata in onda ieri sera in merito alla Fase 2 che dovremo vivere dal 4 di maggio, sono molti gli interrogativi del Paese. Subito dopo la diretta del Premier, tantissimi sono stati gli interrogativi che si sono posti i cittadini, in merito ai congiunti, in merito ai dispositivi di sicurezza, alle riprese del lavoro, della scuola e di tanti altri crucci su quanto dovrebbe accadere. Un po’ alla volta palazzo Chigi e i vari Ministri, cercano di fare chiarezza su quanto detto ieri sera e su quelle che saranno nello specifico le misure adottate dal Paese per iniziare questa lenta e graduale ripresa alla vita quotidiana. Ciò che è certo è che le misure si andranno lentamente ad allentare, ma molte saranno ancora le regole da rispettare per far sì che questa ripresa possa funzionare. Il passo avanti che sicuramente fa piacere agli Italiani è la possibilità di poter vedere i propri familiare, da cui si è stati lontani per più di due mesi.

Coronavirus, Ministra De Micheli: “Vietato ogni spostamento alle seconde case”

E mentre c’è chi si domanda che cosa accadrà dopo il 4 maggio, quando riapriranno i barbieri, i parrucchieri e chi più ne ha più ne metta, c’è chi si chiede se sarà possibile spostarsi nelle seconde case di proprietà. A far luce su questa questione ci pensa la Ministra alle infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli. La Ministra che nei giorni precedenti aveva deciso di fare un po’ di chiarezza sul futuro dei mezzi di trasporto urbani e sulle riqualificazioni delle piste ciclabili e dei passaggi pedonali, ha deciso di fare maggior chiarezza anche su questo punto. Molte sono le persone che in possesso di una seconda abitazione, magari in una zona marinara o di montagna, vorrebbero raggiungerla per poter ‘Cambiare aria’, ma fino ad ora non era stato possibile. La Ministra sottolinea che nel discorso di Conte avvenuto ieri sera non si è di fatti specificato nulla in merito alle seconde case, ma lei ci tiene a sottolineare un concetto decisamente lineare.

Attraverso un’intervento a ‘La vita in diretta’, la De Micheli fa sapere: “Nell’ambito di questo DPCM non è possibile raggiungere le seconde case… non si possono raggiungere, tranne mi sembra di aver capito ci sia qualche presidente di Regione che lo sta ipotizzando… Resta vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza”. Per qualsiasi conferma e decisione definitiva, ovviamente si dovrà aspettare questi giorni. Non è escluso che qualche presidente di Regione, voglia permettere questo tipo di spostamento, mentre altri lo vieteranno categoricamente. Non ci resta quindi che aspettare ancora qualche giorno per cercare di capire cosa decideranno di fare i vari Presidenti, o se arriveranno disposizioni unitarie da parte del Governo.