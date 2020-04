Coronavirus, parla il Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro: “Scuole luoghi di aggregazione”, ecco perché non possono riaprire nella Fase 2 del Lockdown

Uno dei grandi punti interrogativi di questo allentamento del lockdown a partire dal 4 maggio 2020, è sicuramente in merito alla scuola. Ieri sera il premier Conte si è espresso su quanto dovrebbe accadere a partire da settimana prossima e via via per le prossime settimane. In molti si sono posti le domande più disparate sul futuro che ci aspetta, in particolare su quanto saremo liberi di spostarci, quando si potrà andare nelle seconde proprietà, come funzioneranno i mezzi di trasporto. Sono tantissimi insomma gli interrogativi posti dai cittadini su questa Fase 2 che inizia a breve. Se la Ministra alle infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli ha voluto precisare quanto accadrà ai trasporti, anche il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro ha dovuto fare alcune precisazioni. Nonostante si andranno piano piano ad allentare le misure restrittive, per una lenta ripresa sociale ed economica è bene ricordare che la prudenza e l’attenzione devono essere ancora alte. Le misure precauzionali sono d’obbligo, quali il distanziamento sociale e l’uso di protezioni come mascherine e magari anche guanti per chi vuole.

Coronavirus, Presidente ISS Brusaferro: “Scuole luoghi di aggregazione”

In tutto questo discorso, certamente uno degli interrogativi più grandi riguarda la Scuola. Cosa accadrà agli studenti Italiani? Come funzioneranno gli esami di maturità, gli esami universitari, quale sarà il futuro di questi ragazzi? Al momento gli interrogativi sono davvero tanti e le risposte davvero poche. Una cosa è certa, di questo virus si conosce ancora ben poco e la normalità piena si riotterrà solamente con lo sviluppo di un vaccino efficace e alla portata di tutti. Fino ad allora il nostro futuro è piuttosto incerto. I membri del governo sono tutti all’opera per riuscire a dare delle risposte a tutti questi ragazzi, che al momento vorrebbero avere qualche idea più chiara su quanto li aspetta. In particolare, durante la conferenza stampa della Protezione Civile Italiana, il Presidente dell’Istituto Superiore della Sanità ha preso parola per chiarire alcuni concetti fondamentali riguardo alla scuola.

Nello specifico ha dichiarato: “Dobbiamo evitare in ogni modo che ci sia una nuova impennata dei contagi a settembre… Essendo luoghi d’aggregazione non solo di studenti, ma anche per genitori, insegnanti e personale, le scuole possono diventare luoghi che favoriscono la diffusione del virus… Vari studi, che magari presenteremo nel dettaglio in una delle prossime occasioni. Il nostro obiettivo è quello osservare attentamente quello che avverrà in questi mesi e poi a settembre valutare l’andamento dell’epidemia per una ripresa dell’anno scolastico. Dobbiamo fare di tutto affinché le scuole non favoriscano una ricrescita dei contagi, per questo studieremo il modo di far rispettare il distanziamento in classe”. Quindi i prossimi mesi saranno decisivi per capire cosa avverrà in ambito scolastico in Italia. Sicuramente per tutti i diplomandi che dovranno sostenere la maturità prossimamente le decisioni dovranno essere prese nel più breve tempo possibile.