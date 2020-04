Per la Fase Due dell’emergenza Coronavirus, sono stati concessi spostamenti per visite ai congiunti: ecco cosa significa esattamente.

Seppure in piccola parte, la Fase Due di quest’emergenza Coronavirus ci permette di avere un piccolo ritorno alla normalità. Come spiegato dettagliatamente dal Premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di Domenica 26 Aprile, dal 4 Maggio non soltanto verranno aperte diverse attività legate al settore della manifatture e della costruzioni, ma ci sarà consentito fare attività motoria e, soprattutto, andare a visitare i nostri parenti. Come specificato in diretta da Palazzo Chigi dallo stesso Presidente del Consiglio, le misure imposte ad inizio emergenza Covid-19 sono state molto severe e restrittive, com’è giusto che sia. È proprio per questo motivo che per la Fase Due, il Governo ci ha offerto piccole novità. In primis, come dicevamo precedentemente, fare visita ai congiunti. Ecco, ma cosa significa esattamente? A tal proposito, c’è molta confusione in giro. Per questo motivo, con questo articolo, vogliamo specificare cosa si intende esattamente con quest’espressione. Ecco i dettagli.

Coronavirus Fase Due, cosa significa fare visita ai congiunti: i dettagli

Seppure gli spostamenti, durante la Fase Due dell’emergenza Coronavirus, siano sempre all’interno della Regione e limitati a motivi di necessità, di salute e di lavoro, durante la conferenza stampa di Giuseppe Conte di Domenica 26 Aprile, è stata resa nota la notizia che ci è possibile spostarci anche per andare a fare visita ai congiunti. Sono tantissime le persone che, a causa delle misure restrittive imposte ad inizio pandemia, sono rimaste da sole in casa, non avendo la possibilità di andare a trovare i propri familiari, nonni, nipoti e quant’altro. È proprio per questo motivo che con il lieve allentamento delle misure, il Governo ci ha consentito di farlo. Ecco, la domanda che un po’ tutti noi, in queste ultime ore, ci siamo posti è: cosa significa esattamente ‘congiunti’? O, per meglio dire, a chi si è riferito il Presidente del Consiglio? Beh, la risposta è davvero semplice. Ma cerchiamo di capire insieme ogni dettaglio molto più da vicino.

Il significato del termine ‘congiunti’ va rintracciato nel codice penale. Stando a quanto scritto nell’articolo 307, sembrerebbe che con questo termine si vadano ad indicare tutti ‘ascendenti, discendenti, zii, sorelle, fratelli, nipoti e coniugi’. Ecco. Sono proprio queste le persone che, dal 4 Maggio, ciascuno di noi può incontrare, giustificando nel modello di autocertificazione il suo spostamento. Ovviamente, sempre con distanziamento social, evitando assembramenti ed indossando tutte le utili precauzioni. Ad essere esclusi, da come si può chiaramente capire, da questa cerchia di congiunti sono fidanzati e coniugi uniti in rito civile.