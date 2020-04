In Vivi e lascia vivere interpretano entrambe il personaggio di Laura in due fasi della vita: da adolescente e da adulta. Ecco chi è la figlia di Elena Sofia Ricci, Emma Quartullo!

Vivi e lascia vivere è una serie televisiva italiana che ha come protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Laura, cuoca che dovrà affrontare le sfide che la vita le pone davanti. La serie in onda su Rai Uno ogni giovedì (a partire dal 23 aprile 2020) in prima serata è ambientata a Napoli: ma sapete chi interpreta la ‘Laura da adolescente’? Beh, si chiama Emma Quartullo ed è la figlia della famosa attrice. Mamma e figlia hanno lavorato insieme alla stessa serie: la giovane Emma ha la stessa passione della mamma. Vi sveliamo tutto su lei!

Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci: chi è la Laura giovane di Vivi e Lascia Vivere

Emma Quartullo è nata nel 1996 da mamma Elena Sofia Ricci e papà Pino Quartullo, noto regista. Emma si è diplomata al Liceo Classico e si è laureata all’Università di Roma Tre, nel corso di studi Discipline delle arti della musica e dello spettacolo (DAMS). La giovane attrice suona il pianoforte ed è appassionata di fotografia: le protagoniste dei suoi scatti sono spesso la mamma e la sorella, Maria Mainetti. Sorelle con papà diverso: sì perchè dopo la separazione da Pietro, Elena Sofia Ricci ha sposato Stefano Mainetti, compositore da cui ha avuto la secondogenita.

Emma ha cominciato a studiare recitazione nel 2014: nel 2017 ha interpretato un piccolo ruolo nel decimo episodio di Don Matteo. Ora la vediamo nella fiction Vivi e lascia vivere in cui interpreta la protagonista Laura da giovane, personaggio interpretato nella versione adulta proprio da mamma Elena. Questa una fotografia pubblicata dalla famosa attrice sul suo profilo Instagram con le sue due splendide figlie: