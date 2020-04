Elite 4 si farà? Parlano i due ideatori della famosa serie televisiva targata Netflix che ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori!

Elite è una delle serie televisive Netflix che ha avuto più successo negli ultimi anni. La serie spagnola narra le vicende di un gruppo di ragazzi adolescenti e tratta molte tematiche sociali quali la criminalità, la disuguaglianza economica, la tossicodipendenza, il razzismo, la fede, la sessualità. E’ da poco uscita la terza stagione della serie spagnola ed ha avuto, ancora una volta, un enorme successo al punto che gli spettatori aspettano con ansia di sapere se c’è un seguito. Ci sarà Elite 4? Netflix non ha ancora dato nessuna conferma ma a parlare sono i due ideatori: le loro parole fanno impazzire di gioia i fan!

Elite 4 si farà? Parlano gli autori: “Sarebbe un peccato interrompere”

Netflix non ha ancora ufficializzato l’uscita della quarta stagione di Elite. Sembrano però esserci ottime notizie per i fan della serie televisiva spagnola targata Netflix: Carlos Montero e Dario Madrona, i creatori di Elite, hanno parlato della serie al portale spagnolo La Prensa. Ci sarà una quarta stagione? Ecco la risposta di Carlos: “Abbiamo creato un universo molto bello e sarebbe un peccato interromperlo. Se c’è del materiale da raccontarle perchè non farlo? Penso di sì”. Dario ha poi spiegato, si legge sul portale, che la trama di Elite consente di continuare a rinnovare, ovviamente se il pubblico lo desidera. Occorre attende l’annuncio di Netflix ma gli indizi sembrano essere rassicuranti: i fan della serie potranno rivedere presto i loro personaggi preferiti.

Il possibile cast? Beh di certo dovremmo rivedere Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeca (Claudia Salas), Ander (Aron Piper), Omar (Omar Shanaa), Cayetana (Georgina Amoros). Lu (Danna Paola) e Carla (Ester Exposito) potremmo invece non rivederle nella serie. Scopriremo presto la verità: non resta che attendere l’ufficialità!